Шестиколёсный Rolls-Royce из дерева: вьетнамец построил игрушку для сына

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Невероятно талантливый человек построил версию Rolls-Royce Phantom, который был превращен во внедорожник с колесной формулой 6×6. Его транспортное средство полностью сделано из дерева!
Автор YouTube-канала ND Woodworking Art показал процесс постройки из дерева уникального Rolls-Royce с шестью колёсами. Машина размерами чуть меньше малолитражки, и на ней действительно можно ездить.
В 15-минутном ролике показаны все стадии процесса, от простых досок до момента установки на капот искусно вырезанной из дерева статуэтки «Дух экстаза».
Особенно тщательно проработан интерьер. В салоне стоят сиденья с имитацией прострочки и съёмными подголовниками. На центральной консоли открывается крышка, дающая доступ к боксу для мелких вещей. Очень точно воспроизведена приборная панель.
У машины есть работающие фары и фонари. Установлено полноценное рулевое управление, есть небольшой электромотор. В конце ролика создатель машины вместе с сыном совершает небольшую поездку по городу. Видно, как они кладут покупки в багажник.
У машины есть работающие фары и фонари. Установлено полноценное рулевое управление, есть небольшой электромотор. В конце ролика создатель машины вместе с сыном совершает небольшую поездку по городу. Видно, как они кладут покупки в багажник.
Серийной такой модели Rolls-Royce не существует. Однако есть очень эпатажный тюнинг-проект, на который деревянная игрушка весьма похожа.
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