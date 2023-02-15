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Шестиколёсный Rolls-Royce из дерева: вьетнамец построил игрушку для сына

Шестиколёсный Rolls-Royce из дерева: вьетнамец построил игрушку для сына

Автор:
15 февраля 2023 10:33
Сообщество : Автомир
Метки: Rolls Royce   Rolls-Royce Phantom   авто   автомир   автомобили   видео   деревянный автомобиль   самоделка   
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Невероятно талантливый человек построил версию Rolls-Royce Phantom, который был превращен во внедорожник с колесной формулой 6×6. Его транспортное средство полностью сделано из дерева!

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Метки: Rolls Royce   Rolls-Royce Phantom   авто   автомир   автомобили   видео   деревянный автомобиль   самоделка   
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Chuna 52 минуты назад
Походу это не первая его поделка!

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Corvus Corax 2 часа назад
"Его транспортное средство полностью сделано из дерева!"

Ну, положим - не полностью...
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