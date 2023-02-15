Шестиколёсный Rolls-Royce из дерева: вьетнамец построил игрушку для сына

Особенно тщательно проработан интерьер. В салоне стоят сиденья с имитацией прострочки и съёмными подголовниками. На центральной консоли открывается крышка, дающая доступ к боксу для мелких вещей. Очень точно воспроизведена приборная панель.



У машины есть работающие фары и фонари. Установлено полноценное рулевое управление, есть небольшой электромотор. В конце ролика создатель машины вместе с сыном совершает небольшую поездку по городу. Видно, как они кладут покупки в багажник.