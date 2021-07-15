Супруги отпраздновали годовщину свадьбы с изготовленными для них на заказ эксклюзивными Rolls-Royce

Что касается Dawn, он имеет черный «Spirit of Ecstacy» как часть обработки значка Black, сделанный из углеродного волокна. В основании он имеет гравировку с датой и местом, где пара поженилась в 1981 году. Внутри модель Dawn выполнена из полностью натуральной кожи с черными акцентами и окантовкой. Чтобы соответствовать Phantom мужа, на порогах Dawn было написано: «Сделано вручную в Гудвуде, Англия, для Джиджи Мосс».