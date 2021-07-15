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Супруги отпраздновали годовщину свадьбы с изготовленными для них на заказ эксклюзивными Rolls-Royce

Супруги отпраздновали годовщину свадьбы с изготовленными для них на заказ эксклюзивными Rolls-Royce (15 фото)

Автор:
15 июля 2021 09:27
Сообщество : Автомир
Метки: Rolls-Royce   Rolls-Royce Phantom   авто   автомир   автомобили   роскошь   супружеская пара   юбилей   
561
15
Как вы и ваша вторая половинка отметили последнюю годовщину? Устроили романтический вечер и поужинали в ресторане? Или купили пару "Роллс-Ройсов"? Если вы сделали последнее, то вы, вероятно, Гленн и Джиджи Мосс, отпраздновавшие свою 40-ю годовщину свадьбы, заказав два эксклюзивных автомобиля.
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Метки: Rolls-Royce   Rolls-Royce Phantom   авто   автомир   автомобили   роскошь   супружеская пара   юбилей   
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610
сеньор Леонсио 2 часа назад
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98
⛔ Александр ⛔ 51 минуту назад
https://factroom-ru.turbopages.org/factroom.ru/s/obshchestvo/wedding-for-the-poorhttps://factroom-ru.turbopages.org/factroom.ru/s/obshchestvo/wedding-for-the-poor

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6k
TheDimking 2 часа назад
Всегда задавался вопросом, отражает ли "звездное небо" звездное небо. Получается, что светодиоды натыканы от балды, хотя, казалось бы, ничего сложного
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3k
Димка Смола/67 2 часа назад
Буржюи !!!
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