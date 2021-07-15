Супруги отпраздновали годовщину свадьбы с изготовленными для них на заказ эксклюзивными Rolls-Royce

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Как вы и ваша вторая половинка отметили последнюю годовщину? Устроили романтический вечер и поужинали в ресторане? Или купили пару "Роллс-Ройсов"? Если вы сделали последнее, то вы, вероятно, Гленн и Джиджи Мосс, отпраздновавшие свою 40-ю годовщину свадьбы, заказав два эксклюзивных автомобиля.
Ранее в этом году Rolls-Royce выпустил эксклюзивное издание под названием Phantom Tempus Collection. Коллекция Tempus, созданная на основе флагманского Rolls-Royce Phantom 2021 года, ограничена всего 20 экземплярами, каждый из которых отличается уникальными деталями, предназначенными для конкретных владельцев. Rolls-Royce изначально демонстрировал образец Kairos Blue, а теперь Tempus дебютирует в Северной Америке с окраской Arctic White, заказанной Гленном Л. Моссом-старшим.
Мосс заказал машину, чтобы отпраздновать 40-летие супружеской жизни со своей женой Джиджи, ярким цветом обозначив яркую и бесконечную природу их брака. Чтобы отметить это событие, Мосс также поручил Rolls-Royce построить для своей жены Dawn Black Badge в ярко-красном цвете с крышей Aero Cowling. Оба автомобиля украшены специальными деталями.
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Белая краска Phantom хорошо сочетается с нарисованными вручную черными линиями и деталями кузова. Главное происходит внутри, где Tempus Collection предлагает интерьер, посвященный пространству и времени. Вместо традиционного Starlight Tempus получил специальный хедлайнер Pulsar, имитирующий неподвластную времени яркость созвездий, а Sparkle Piano олицетворяет чернильную черноту космоса.
На заказных дверных порогах было написано: «Коллекция Phantom Tempus, сделанная вручную в Гудвуде, Англия, для Гленна Л. Мосса-старшего». В качестве еще одного эксклюзивного штриха, сделанная на заказ статуэтка «Spirit of Ecstacy», в основании которой были выгравированы место с точными координатами широты и долготы и дата встречи пары в 1976 году.
Что касается Dawn, он имеет черный «Spirit of Ecstacy» как часть обработки значка Black, сделанный из углеродного волокна. В основании он имеет гравировку с датой и местом, где пара поженилась в 1981 году. Внутри модель Dawn выполнена из полностью натуральной кожи с черными акцентами и окантовкой. Чтобы соответствовать Phantom мужа, на порогах Dawn было написано: «Сделано вручную в Гудвуде, Англия, для Джиджи Мосс».
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