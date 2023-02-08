«На запрещающий жёлтый сигнал светофора»: ДТП с участием машины скорой помощи в Берёзовском

"Сегодня, около 8.30 час., на перекрестке улиц Театральная и Строителей произошло столкновение кареты скорой помощи и иномарки «Митсубиси» По предварительным данным, водитель автомашины «Митсубиси» - мужчина 1997 г.р., двигаясь по улице Театральной на запрещающий жёлтый сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи, которая двигалась по улице Строителей в прямом направлении. Спецавтомобиль двигался с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, проезжал перекресток на красный сигнал светофора," - рассказали в УГИБДД Свердловской области.



Водитель Mitsubishi имеет водительский стаж 1,5 года. К административной ответственности в прошлом году он привлекался 41 раз.