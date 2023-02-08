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«На запрещающий жёлтый сигнал светофора»: ДТП с участием машины скорой помощи в Берёзовском

«На запрещающий жёлтый сигнал светофора»: ДТП с участием машины скорой помощи в Берёзовском

Автор:
08 февраля 2023 11:28
Сообщество : Аварии
Метки: Скорая   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   скорая помощь   спецсигнал   
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6 февраля, около 8 часов 30 минут на перекрёстке улиц Театральная и Строителей водитель Mitsubishi въехал в машину "скорой", которая везла пациента в больницу с включёнными спецсигналами.

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Метки: Скорая   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   скорая помощь   спецсигнал   
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10  комментариев
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24k
Павел Плеханов 2 часа назад
Ну так-то да, жёлтый сигнал является запрещающим.
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21k
BiZ Минуту назад
водила скорой как пилил на красный, так и не знал, у кого там запрещающий желтый.
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Петр 20 минут назад
Таких летунов, которые проезжают на мигающий полно, но водила скорой должен был убедиться, что все его видят - ему то всё еще красный горел.
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Олег

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