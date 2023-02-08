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Chrysler Turbine: историческая реликвия реактивного века

Chrysler Turbine: историческая реликвия реактивного века

Автор:
08 февраля 2023 09:22
Сообщество : Автомир
Метки: Chrysler   Chrysler Turbine Car   авто   автомир   автомобили   необычные автомобили   реактивный двигатель   
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Автомобильный мир пятидесятых и шестидесятых это, помимо всего прочего, еще и массовые эксперименты с газотурбинными силовыми установками. Как только турбина уменьшилась до размеров, позволявших установить её под капот грузовика, или на место двигателя в автобус, то сразу же заняла там своё место.

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Метки: Chrysler   Chrysler Turbine Car   авто   автомир   автомобили   необычные автомобили   реактивный двигатель   
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