Chrysler Turbine: историческая реликвия реактивного века

В 1962 году Крайслер объявил о скором запуске в серийное производство первой в мире газотурбинной легковушки. Это был эффектный Chrysler Turbine Car, над созданием которого компания работала с конца пятидесятых. Внешне машина выглядела фантастически даже на фоне многих стильных легковушек тех времен. Одни только передние фары, стилизованные под сопла реактивного самолёта чего стоят. А сзади… Эх, умели ведь раньше делать красивые кузова, не то что сейчас, всё скучное и однотипное.