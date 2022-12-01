Так богато, что глаза болят: седан Chrysler 300C 2007 года в стиле Rolls-Royce Phantom

Большинство новых компонентов у машины (дверные ручки, колеса, корпуса зеркал, решетка радиатора и т.д.) выполнены в золотистом цвете. Крыша у четырехдверки тканевая, но при этом имеет большую стеклянную секцию. Единственным напоминанием о том, что это все таки Крайслер — является шильдик на крышке багажника.