Так богато, что глаза болят: седан Chrysler 300C 2007 года в стиле Rolls-Royce Phantom

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Chrysler 300C — автомобиль, давно снятый с производства, но в сознании многих фанатов он так же бессмертен, как Элвис. В Сети появились фотографии экземпляра, прошедшего ряд доработок в стиле Rolls-Royce. Посмотрите, что получилось.
На онлайн-площадке «Marketplace» замечено необычное объявление — на продажу выставлен седан Chrysler 300C образца 2007 года, стилизованный под Rolls-Royce. Владелец отмечает, что это по-настоящему уникальная модификация. Так, снаружи четырехдверка сразу же обращает на себя внимание кастомным обвесом.
Ее передняя часть повторяет таковую на RR Phantom, причем достаточно точно. Здесь установлены прямоугольная решетка радиатора и видоизмененные фары.
Автомобилю полагаются крупные расширители колесных арок, в которых красуются 24-дюймовые катки. За передними колесами можно увидеть декоративные вентиляционные прорези.
Автомобилю полагаются крупные расширители колесных арок, в которых красуются 24-дюймовые катки. За передними колесами можно увидеть декоративные вентиляционные прорези.
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Большинство новых компонентов у машины (дверные ручки, колеса, корпуса зеркал, решетка радиатора и т.д.) выполнены в золотистом цвете. Крыша у четырехдверки тканевая, но при этом имеет большую стеклянную секцию. Единственным напоминанием о том, что это все таки Крайслер — является шильдик на крышке багажника.
Салон у такой «трехсотки» выполнен в бело-синем цвете, но с повсеместными золотистыми акцентами. На передней панели со стороны пассажира красуется надпись «Royalty». Информации о доработках силовой установки нет. Скорее всего, она осталась стоковой.
За минувшие 15 лет данный Крайслер 300C успел проехать вполне себе солидные 110 000 миль (177 000 км), а расстаться с ним продавец готов за 25 000 долларов США.
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