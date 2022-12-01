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Так богато, что глаза болят: седан Chrysler 300C 2007 года в стиле Rolls-Royce Phantom

Так богато, что глаза болят: седан Chrysler 300C 2007 года в стиле Rolls-Royce Phantom

Автор:
01 декабря 2022 11:02
Сообщество : Автомир
Метки: Chrysler   Rolls Royce   авто   автомир   автомобили   автотюнинг   тюнинг   
711
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Chrysler 300C — автомобиль, давно снятый с производства, но в сознании многих фанатов он так же бессмертен, как Элвис. В Сети появились фотографии экземпляра, прошедшего ряд доработок в стиле Rolls-Royce. Посмотрите, что получилось.
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Метки: Chrysler   Rolls Royce   авто   автомир   автомобили   автотюнинг   тюнинг   
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2  комментария
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Сибиряк 4 часа назад
Цыганщина какая то
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