Carver One — странный гибрид мотоцикла и автомобиля

Сзади у Carver One стоят два колеса с обычной автомобильной резиной. Спереди колесо одно, и обуто оно в мотоциклетную шину. Такое решение обусловлено тем, что весь перёд вместе с пассажирским отсеком в поворотах наклоняется на угол до 45 градусов.

2023-01-09T14:52:45+03:00