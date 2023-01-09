Carver One — странный гибрид мотоцикла и автомобиля

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Carver One имеет автомобильные функции, включая рулевое колесо, три педали и рычаг ручного переключения передач. Кузов и переднее колесо этого двухместного транспортного средства наклоняются.
На портале Collecting Cars идут торги за трёхколёсный Carver One. Это гибрид автомобиля и мотоцикла, которых фирма из Нидерландов построила всего около 200 штук. За полдня до окончания приёма ставок за лот дают 14 250 евро.
Сзади у Carver One стоят два колеса с обычной автомобильной резиной. Спереди колесо одно, и обуто оно в мотоциклетную шину. Такое решение обусловлено тем, что весь перёд вместе с пассажирским отсеком в поворотах наклоняется на угол до 45 градусов.
От мотоцикла взята компоновка: единственный пассажир сидит позади водителя. А вот все органы управления — автомобильные: руль, комбинация приборов, три педали, рычаг переключения передач под правую руку водителя.
В движение Carver One приводит 660-кубовый турбомотор от кей-каров Daihatsu. Он выдаёт 65 сил, и этого достаточно, чтобы разогнать машину массой 650 килограммов до 60 миль/ч (97 км/ч) примерно за восемь секунд и далее до 185 км/ч.
Выставленный на продажу экземпляр 2008 года проехал 32 804 километра. Из оборудования есть электрические стеклоподъёмники, аудиосистема с CD-проигрывателем и частично съёмная крыша. Последнее крупное обслуживание аппарат прошёл 2,5 года назад.
Carver One выпускали с 2007 года в течение неполных трёх лет. За автомобиль просили 30 000 евро, что не способствовало высокому спросу. Кроме того, в 2009-м Daihatsu перестала продавать новые моторы сторонним компаниям.
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