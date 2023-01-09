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Carver One — странный гибрид мотоцикла и автомобиля

Carver One — странный гибрид мотоцикла и автомобиля

Автор:
09 января 2023 14:52
Сообщество : Автомир
Метки: Carver One   авто   автомир   автомобили   мотоцикл   необычные автомобили   
859
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Carver One имеет автомобильные функции, включая рулевое колесо, три педали и рычаг ручного переключения передач. Кузов и переднее колесо этого двухместного транспортного средства наклоняются.

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Метки: Carver One   авто   автомир   автомобили   мотоцикл   необычные автомобили   
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7  комментариев
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24k
ПаганецЪ 3 часа назад
В общем, не мышонок, не лягушка, а неведома... зверушка.
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1k
Andrey 6 минут назад
несколько лет назад видел мопед, марку не помню, два передних колеса с системой перекоса, лобовое стекло, крыша, как-раз на доставке работало
типа такого
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10k
Сергей 12 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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30k
Slonyash 2 часа назад
Еще и на механике?
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1k
Шершень 2 часа назад
Пассажир стрессует, седушка мокрая
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7k
sk1LLe 3 часа назад
Скоро у нас доставщики на таких рассекать начнут. Эх.. бедные пешеходы )
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