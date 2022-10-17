FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 10304 поста • 801 подписчик подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Крутой рестомод Lancia Delta Futurista, выпущенный ограниченной серией в 20 экземпляров

Крутой рестомод Lancia Delta Futurista, выпущенный ограниченной серией в 20 экземпляров

Автор:
17 октября 2022 14:44
Сообщество : Автомир
Метки: Lancia   Lancia Delta Integrale   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   рестомод   
382
21
Итальянец Эудженио Амос решил через свою компанию создать современную интерпретацию легендарной модели Lancia Delta. В 2018 году был представлен эксклюзивный рестомод Lancia Delta Futurista. Теперь у вас есть возможность приобрести один из этих автомобилей.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Lancia   Lancia Delta Integrale   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   рестомод   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
49k
dima423 2 часа назад
красивая тачка)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
Элек Мек Полчаса назад
Я так понимаю что дизайн разрабатывался в ара-сервисе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
276
Александр Полчаса назад
9ку доработали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Евгений Полчаса назад
Обивка салона заказана работниками автомоек...( потирают руки)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
728
Александр Зотов 36 минут назад
8ка здорового человека?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Яков 53 минуты назад
И где тут футуризм за такие деньги?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Бу Час назад
ооочень круто
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Enotko Ytko Час назад
прикольный рестмод, это клиентский? и что там , кстати, с формфактором?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
185
Sata33 Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
RedBull

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

165989



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Сергей Минаев: главный диск-жокей и хулиган времён перестройки
Сергей Минаев: главный диск-жокей и хулиган времён перестройки
Мастера отмазок за своим любимым делом
Мастера отмазок за своим любимым делом
Набирающие популярность в сообществах
Водитель ЗИЛ-130 в миниатюре
Водитель ЗИЛ-130 в миниатюре
Долгая поездка на дилижансе безголового пассажира
Долгая поездка на дилижансе безголового пассажира
Защищенный мини-смартфон KingKong Mini 3
Защищенный мини-смартфон KingKong Mini 3
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Управляющая компания объясняет суммы в платёжках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#Прикол#в мире#страна#дети#подборка#змея
#Юмор#фотографии#животные#кино#Приколы#роль#неожиданно#интересное
#люди#интересно#картинки#СССР#красота#девушки#ретро#актеры
Защищенный мини-смартфон KingKong Mini 3 Защищенный мини-смартфон KingKong Mini 3 Великолепный Dodge Charger 1968 года с современным двигателем HEMI и классической внешностью Великолепный Dodge Charger 1968 года с современным двигателем HEMI и классической внешностью Думаете это Ford Bronco 70-х? На самом деле это замаскированный Ford Raptor 2011 года Думаете это Ford Bronco 70-х? На самом деле это замаскированный Ford Raptor 2011 года Первый серийный автомобиль Kimera EVO37, получивший название «Эсмеральда» Первый серийный автомобиль Kimera EVO37, получивший название «Эсмеральда» На продажу выставили уникальный рестомод: такого Chevrolet Corvette 1964 года вы еще не видели На продажу выставили уникальный рестомод: такого Chevrolet Corvette 1964 года вы еще не видели Lancia Aurelia «Outlaw» European CSL — ода славному прошлому Lancia на 300 лошадиных сил Lancia Aurelia «Outlaw» European CSL — ода славному прошлому Lancia на 300 лошадиных сил

На что жалуетесь?

Вернуться