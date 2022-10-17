Крутой рестомод Lancia Delta Futurista, выпущенный ограниченной серией в 20 экземпляров

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Итальянец Эудженио Амос решил через свою компанию создать современную интерпретацию легендарной модели Lancia Delta. В 2018 году был представлен эксклюзивный рестомод Lancia Delta Futurista. Теперь у вас есть возможность приобрести один из этих автомобилей.
Итальянская фирма Automobili Amos выпустила 20 экземпляров рестомода Lancia Delta Futurista. Каждая из таких машин стоила минимум 350 000 евро.
Весь тираж модификации был быстро распродан, но на днях американский автосалон Prestige Imports выставил на продажу самый первый из выпущенных рестомодов. Это авто черного цвета с красно-синими полосками Martini на боковинах. Плюс в черно-красном цвете у него выполнен и салон.
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Как и весь тираж Lancia Delta Futurista, данная трехдверка построена на базе модели Delta Integrale 16V, которая в процессе тюнинга была стилизована под куда более раритетный Delta Integrale Evoluzione.
В частности, она получила новый алюминиевый кузов с передней частью из углепластика и широкими колесными арками. Ей положены современные оптика и салон, причем последний своим дизайном напоминает Delta S4 Stradale.
Модификация также имеет модернизирован 2,0-литровый турбодвигатель, отдача которого доведена до 330 л.с. Трудится агрегат в связке с пятиступенчатой механикой. А еще авто получил пересмотренную геометрию подвески, что положительно отразилось на его управляемости (донор славится своей низкой поворачиваемостью).
Сообщается, что с места до сотни Футуриста способна ускоряться за 5,0 секунды, а ее скоростной лимит — 250 км/ч. Расстаться с ней продавец готов за 650 000 евро, что почти в два раза дороже исходного прайса.
Источник:
АНТИФИШКИ
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