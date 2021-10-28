Самый первый экземпляр Lancia Rally 037 Stradale 1982 года выставят на торги в Японии

115
38
1
Lancia Rally 037 стала последней из победивших в гонках заднеприводных раллийных машин Группы B, принявших участие в серии, в которой уже преобладали полноприводные автомобили. В Японии скоро выставят на аукцион BH самый первый дорожный автомобиль из омологационной партии.
Среднемоторное купе создавалось для участия в Чемпионате мира по ралли, а дорожная версия Stradale нужна была для допуска на гоночные трассы. По правилам требовалось выпустить как минимум 200 таких условно серийных машин. К весне 1982 года практически целиком вручную необходимое количество машин было собрано, и в апреле Международная автофедерация выдала бумаги об омологации модели для ралли.
В основе лежит кузов серийного купе Lancia Beta Monte Carlo: от него заимствовали центральную часть, к которой спереди и сзади приварили оригинальные трубчатые подрамники с двухрычажными подвесками. За кабиной продольно установлен двухлитровый двигатель Fiat с 16-клапанной головкой, системой смазки с сухим картером и приводным компрессором Volumex. На дорожной версии Stradale от он развивал 205 лошадиных сил.
По всему выходит, что первым серийным автомобилем была эта машина с VIN-номером ZLA151R000000001. Два следующих купе сразу же разбили в ходе сертификационных краш-тестов.
Машина много лет не использовалась и даже не была зарегистрирована, пока в 1999 году нынешний владелец не приобрёл её у итальянского дилера Autopool Prete S.r.l. в Алессандрии (провиция Пьемонт). К тому моменту машина не двигалась как минимум 10 лет, а пластиковый кузов эффектного цвета Rosso Corsa был укрыт толстым слоем пыли.
Покупатель перевёз машину к себе в Японию, где на протяжении 18 лет машину тщательным образом реставрировали с использованием максимального количества оригинальных запчастей: внутренние компоненты двигателя — родные, производства Fiat. Реставрационные работы были закончены в июне 2019 года, одометр показывает всего 544 километра.
В предыдущие годы Lancia 037 Stradale продавались на аукционах за суммы в диапазоне от 450 до 770 тысяч евро. Но от первого серийного экземпляра, да ещё и с минимальным пробегом, можно ожидать рекорда.
Источник:
Ссылки по теме:
- Fiat 500 C Ollearo — симпатичный 70-летний шестиколесный грузовичок
- Diamond T 201 1941 года — очень крутой пикап, о существовании которого вы, вероятно, никогда не знали
- Пара Lincoln Continentals 1979 года без пробега уйдет с молотка
- Суперредкий BMW 1960-х годов — одна из немногих моделей бренда без фирменной решетки радиатора
- Найденный в сарае 59-летний Maserati продали за 225 тысяч долларов
10
Понравилось10
Новости партнёров