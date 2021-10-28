FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 8632 поста • 747 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Самый первый экземпляр Lancia Rally 037 Stradale 1982 года выставят на торги в Японии

Самый первый экземпляр Lancia Rally 037 Stradale 1982 года выставят на торги в Японии (38 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2021 13:55
Сообщество : Автомир
Метки: Lancia   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   олдтаймер   ретро авто   
115
38
1
Lancia Rally 037 стала последней из победивших в гонках заднеприводных раллийных машин Группы B, принявших участие в серии, в которой уже преобладали полноприводные автомобили. В Японии скоро выставят на аукцион BH самый первый дорожный автомобиль из омологационной партии.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Lancia   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   олдтаймер   ретро авто   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
kaboza Полчаса назад
205 кобыл для омологационной маловато, в группе В монстры были, омологационные до 280..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
В ответе за тех, кого приручили В ответе за тех, кого приручили Fiat 500 C Ollearo — симпатичный 70-летний шестиколесный грузовичок Fiat 500 C Ollearo — симпатичный 70-летний шестиколесный грузовичок Diamond T 201 1941 года — очень крутой пикап, о существовании которого вы, вероятно, никогда не знали Diamond T 201 1941 года — очень крутой пикап, о существовании которого вы, вероятно, никогда не... Редкий Porsche 356C пробуждается после 44-летнего сна и отправляется на аукцион Редкий Porsche 356C пробуждается после 44-летнего сна и отправляется на аукцион Суперредкий BMW 1960-х годов — одна из немногих моделей бренда без фирменной решетки радиатора Суперредкий BMW 1960-х годов — одна из немногих моделей бренда без фирменной решетки радиатора Найденный в сарае 59-летний Maserati продали за 225 тысяч долларов Найденный в сарае 59-летний Maserati продали за 225 тысяч долларов
RedBull

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

158438



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
16 маленьких киноляпов, которые заметил не каждый
1
130
16 маленьких киноляпов, которые заметил не каждый
Житель Приморья избил пойманных за поджогом травы китайцев
0
63
Житель Приморья избил пойманных за поджогом травы китайцев
Набирающие популярность в сообществах
Цены 450 тыс. за билет в Египет не состоялись, но отдых стал на час короче
0
34
Цены 450 тыс. за билет в Египет не состоялись, но отдых стал на час короче
Безумный Cadillac Escalade «Lowrider» 2021 года с 30-дюймовыми колесами
1
23
Безумный Cadillac Escalade «Lowrider» 2021 года с 30-дюймовыми колесами
В ответе за тех, кого приручили
В ответе за тех, кого приручили
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сёмочке было таки всё равно вылетит уже птичка или нет.
3
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#люди#Ynews#история#автомобили#вкусно#фильм#новости#картинки
#фото#прикол#подборка#дтп#Россия#авто аварии#автомир#актеры#как приготовить#смешные
#факты#кино#животные#Разное#аварии#познавательно#коронавирус#Рецепт#интересное#СССР

На что жалуетесь?

Вернуться