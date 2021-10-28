Самый первый экземпляр Lancia Rally 037 Stradale 1982 года выставят на торги в Японии

Машина много лет не использовалась и даже не была зарегистрирована, пока в 1999 году нынешний владелец не приобрёл её у итальянского дилера Autopool Prete S.r.l. в Алессандрии (провиция Пьемонт). К тому моменту машина не двигалась как минимум 10 лет, а пластиковый кузов эффектного цвета Rosso Corsa был укрыт толстым слоем пыли.