На красный по «зебре»: в Екатеринбурге велосипедист попал под машину

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Нетерпеливый 20-летний велосипедист устал ждать зелёный сигнал светофора и поехал на красный. Спустя мгновение его сбила Kia Rio.
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Метки: Велосипедист аварии авто авто аварии видео дтп хруст
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