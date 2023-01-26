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На красный по «зебре»: в Екатеринбурге велосипедист попал под машину

На красный по «зебре»: в Екатеринбурге велосипедист попал под машину

Автор:
26 января 2023 14:01
Сообщество : Аварии
Метки: Велосипедист   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   хруст   
628
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Нетерпеливый 20-летний велосипедист устал ждать зелёный сигнал светофора и поехал на красный. Спустя мгновение его сбила Kia Rio.

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Метки: Велосипедист   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   хруст   
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6  комментариев
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24k
Павел Плеханов 3 часа назад
Тут даже комментировать нечего.
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4k
alex 53 минуты назад
к успеху шёл, но от КИА РИО невозможной уйти
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1k
Fiverknot 56 минут назад
Велосипедист сделал дабл по нарушениям. На красный, так еще и пешеходный переход пересекает не спешившись.
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7k
Zhora 57 минут назад
Не велосипедист, а велосипедераст !
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8k
Vалѣнтиныч Час назад
20-летний. Уже хорошо. Будет теперь полжизни платить алименты на ремонт КИА...
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20k
nobody® 3 часа назад
Велосипедика и не жалко. Меня такой недавно рулём рихтанул. Я стоял на красный, а он с противоположной стороны дороги поехал, и в меня приехал.
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