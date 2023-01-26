Citroën Traction Avant:: первый серийный автомобиль с передним приводом

Во время войны производство автомобиля было приостановлено, а часть гражданских машин реквизировал вермахт. На удивление немцы отметили, что несмотря на безрамную конструкцию, переднеприводный Ситроен оказался машиной довольно прочной и надежной. После окончания войны автомобили серии 11CV/15CV производились еще 11 лет. При этом они постоянно модернизировались, а в 1954 году на излете карьеры, 15-я версия послужила испытательным стендом для прообраза гидроподвески легендарного Citroën DS19. Такие машины серийно выпускались под обозначением Citroën 15/6H.



Citroën Traction Avant сошел с конвейера в 1957 году. Всего было выпущено 758 950 экземпляров. Успех своего детища Андре Ситроен уже не застал, он скончался в 1935 году. Однако благодаря его упорству марка Ситроен осталось на плаву, хотя и перешла под патронаж шинного концерна Мишлен. Но это уже совсем другая история.