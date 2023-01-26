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Citroën Traction Avant:: первый серийный автомобиль с передним приводом

Citroën Traction Avant:: первый серийный автомобиль с передним приводом

Автор:
26 января 2023 09:01
Метки: Citroen   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   универсал   
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Citroën Twelve, также известный как Citroën Traction Avant, дебютировал в 1934 году. Его рекламировали как «автомобиль совершенно новой концепции». Верите? Не все обещания автомобильных компаний ошибочны и плохи. Twelve стал первым в мире серийным переднеприводным автомобилем.
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Метки: Citroen   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   универсал   
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