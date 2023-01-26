Citroën Traction Avant:: первый серийный автомобиль с передним приводом

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Citroën Twelve, также известный как Citroën Traction Avant, дебютировал в 1934 году. Его рекламировали как «автомобиль совершенно новой концепции». Верите? Не все обещания автомобильных компаний ошибочны и плохи. Twelve стал первым в мире серийным переднеприводным автомобилем.
В середине 1930-х французская фирма Citroën находилась на грани банкротства. Экономический кризис больно ударил по компании, специализировавшейся на выпуске дорогих полноразмерных машин с моторами на 4 и 6 цилиндров. Андре Ситроен стоял перед серьезным выбором: рискнуть и вложиться в разработку нового автомобиля или закрыть бизнес и уйти на пенсию состоятельным и уважаемым предпринимателем. И все-таки, несмотря на серьезную болезнь, Ситроен пошел ва-банк и вложил все свои деньги в создание Citroën Traction Avant — автомобиля, который впоследствии прославил французскую компанию, и стал основоположником нового направления в автомобилестроении.
Чтобы вытянуть фирму из кризиса, требовался автомобиль не тривиальный и в чем-то даже революционный. В то время в мире только-только начали появляться переднеприводные легковые автомобили. Машины эти были люксовые, хорошо оснащенные и очень дорогие. Тут-то и пришла Андре Ситроену мысль о постройке переднеприводного автомобиля среднего класса, доступного большинству европейский автомобилистов.
Чтобы вытянуть фирму из кризиса, требовался автомобиль не тривиальный и в чем-то даже революционный. В то время в мире только-только начали появляться переднеприводные легковые автомобили. Машины эти были люксовые, хорошо оснащенные и очень дорогие. Тут-то и пришла Андре Ситроену мысль о постройке переднеприводного автомобиля среднего класса, доступного большинству европейский автомобилистов.
Citroen 7A образца 1934 года
К проектированию новой машины Ситроен привлек перспективного молодого инженера, апологета переднеприводной компоновки — Андре Лефебра. В режиме строжайшей секретности работы стартовали в апреле 1933 года, параллельно шла масштабная реструктуризация производства и строительство новой очереди завода. Первые опытные образцы были готовы в августе того же года, в марте 1934-го состоялся закрытый показ целой линейки предсерийных автомобилей под общим названием Traction Avant («Траксьон Аван» — в переводе с французского передний привод).
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Схема Citroën Traction Avant
Серийное производство стартовало в мае 1934 года. Базовая модель под обозначением Citroën 7CV (7A) представляла собой переднеприводный 4-дверный автомобиль с несущим цельносварным кузовом без трансмиссионного тоннеля. Благодаря такому решению Citroën 7CV вышел необычайно приземистым и широким, что благоприятно сказалось на управляемости. Низкий центр масс и широкая колея обеспечили французской машине невероятную устойчивость в поворотах, за что ее полюбили в криминальной среде и полиции.
На незаурядные ходовые качества намекал внешний вид автомобиля. Кузов за авторством Фламинио Бертони имел стремительный силуэт с вытянутым капотом и заостренной фальшрадиаторной решеткой с фирменным двойным шевроном. Подножки, традиционные для машин тех лет, отсутствовали, а широкие двери обеспечивали удобную посадку в салон.
На незаурядные ходовые качества намекал внешний вид автомобиля. Кузов за авторством Фламинио Бертони имел стремительный силуэт с вытянутым капотом и заостренной фальшрадиаторной решеткой с фирменным двойным шевроном. Подножки, традиционные для машин тех лет, отсутствовали, а широкие двери обеспечивали удобную посадку в салон.
Автомобиль был довольно практичен, имел 5-местный салон с ровным полом и вместительным багажником
На Citroën 7A устанавливался бензиновый 4-цилиндровый двигатель объемом 1,3 л мощностью 32 л.с. Он был собран в едином блоке со сцеплением, 3-ступенчатой механической коробкой передач и главной передачей с дифференциалом. Трансмиссия монтировалась перед мотором, причем дифференциал располагался посередине между КПП и двигателем. Столь необычная компоновка потребовала применения компактной передней торсионной подвески с нижними А-образными рычагами и фрикционными амортизаторами. Сзади находилась стальная балка с тягой Панара, подвешенная на поперечных рычагах с торсионами в качестве упругих элементов. В общем как не посмотри, а у французов получился революционный во всех отношениях автомобиль.
Citroën 11CV
Рынок столь прогрессивную машину поначалу встретил с большой настороженностью. За первые два месяца удалось реализовать всего 7 тысяч единиц. Дабы оживить продажи фирма подготовила еще две модели: Citroën 7B с 1,5-литровым мотором мощностью 35 л.с. и Citroën 7S с двигателем 1,9 на 46 л.с. Вообще Citroën Traction Avant получил довольно много модификаций. На этом настаивал сам Андре Ситроен, который хотел охватить максимально большой сегмент рынка. Уже в ноябре 1934 года завод освоил выпуск удлиненного на 200 мм Citroën 11CV (11B). Ширина машины увеличилась на 140 мм, высота осталась неизменной. В техническом отношении новая модель полностью соответствовала версии 7S.
В 1938 году появилась наиболее мощная модификация Citroën 15CV оборудованная 6-цилиндровым мотором объемом 2,9 л мощностью 78 л.с. С этим мотором автомобиль разгонялся до 130 км/ч, на 20 км/ч больше нежели модификация с 4-цилиндровым агрегатом. Машины серии 7CV и 11CV выпускались в самых разнообразных исполнениях, помимо седана в разное время на производстве состояли кабриолет, купе и лимузин. Кроме того по лицензии Citroën Traction Avant собирали в Великобритании, ФРГ, Дании и Бельгии.
Интерьер особыми изысками не отличался: пластиковый руль, металлическая передняя панель и простые сиденья с матерчатой обивкой
Во время войны производство автомобиля было приостановлено, а часть гражданских машин реквизировал вермахт. На удивление немцы отметили, что несмотря на безрамную конструкцию, переднеприводный Ситроен оказался машиной довольно прочной и надежной. После окончания войны автомобили серии 11CV/15CV производились еще 11 лет. При этом они постоянно модернизировались, а в 1954 году на излете карьеры, 15-я версия послужила испытательным стендом для прообраза гидроподвески легендарного Citroën DS19. Такие машины серийно выпускались под обозначением Citroën 15/6H.
Citroën Traction Avant сошел с конвейера в 1957 году. Всего было выпущено 758 950 экземпляров. Успех своего детища Андре Ситроен уже не застал, он скончался в 1935 году. Однако благодаря его упорству марка Ситроен осталось на плаву, хотя и перешла под патронаж шинного концерна Мишлен. Но это уже совсем другая история.
Citroën Traction Avant сошел с конвейера в 1957 году. Всего было выпущено 758 950 экземпляров. Успех своего детища Андре Ситроен уже не застал, он скончался в 1935 году. Однако благодаря его упорству марка Ситроен осталось на плаву, хотя и перешла под патронаж шинного концерна Мишлен. Но это уже совсем другая история.
Вот таким незамысловатым способом разработчики проверяли прочность кузова. Автомобиль просто скидывали со скалы
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