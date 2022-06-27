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Citroën DS 21 «Majesty» 1969 года выпуска — невероятно редкий и роскошный седан

Citroën DS 21 «Majesty» 1969 года выпуска — невероятно редкий и роскошный седан

Автор:
27 июня 2022 10:31
Сообщество : Автомир
Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
757
30
Citroën DS, один из самых красивых автомобилей всех времём, он является довольно желанной классикой в стандартном виде, не говоря уже о редких специальных версиях. Взгляните на седан Citroën DS 21 «Majesty», который выставлен на аукцион Bonhams.
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Источник:

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Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
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6  комментариев
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1k
Belgarath 55 минут назад
Как изуродовать классический ситроен и уверить всех, что это красиво.
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773
Просто прохожий 16 минут назад
Вкусы у всех разные. Возможно технически "это" что то из себя представляло, но дизайн и пропорции это просто ужас, безвкусица. Авто идеально подходит кавказцам- уже занижено, а если прорубить люк то удобно на свадьбах палить из калаша и не упадешь, кабина высокая.
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11k
Denissg Полчаса назад
Дагестан прошел, что ли?
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1k
Фёдор 58 минут назад
"баба,присевшая поссать"
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2k
petia Час назад
Охрененый драндулет.
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0
Serg 3 часа назад
Ужасно уродливый автомобиль, но о вкусах как говориться....
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