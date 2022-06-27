Citroën DS 21 «Majesty» 1969 года выпуска — невероятно редкий и роскошный седан

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Citroën DS, один из самых красивых автомобилей всех времём, он является довольно желанной классикой в стандартном виде, не говоря уже о редких специальных версиях. Взгляните на седан Citroën DS 21 «Majesty», который выставлен на аукцион Bonhams.
«Majesty» был построен Анри Шапроном, который также отвечал за салон флагманского DS Prestige. Он дебютировал в 1964 году и оставался в производстве до 1969 как самый роскошный и эксклюзивный вариант французской модели.
Конкретно этот экземпляр был изготовлен в 1969 году, что делает его одним из трех, основанных на обновленном DS с красивыми поворачивающимися фарами – остальные 24 автомобиля имели круглые фары.
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Отличительной особенностью «Majesty» является переделанная задняя часть с неуклюжей линией крыши. Подобная более традиционная форма седана позволила увеличить пространство над головой для задних пассажиров.
В глаза также бросается большое заднее стекло и плавники на крыльях. В нижней части кузова мы видим большое количество хрома и полированные алюминиевые колпаки колес, контрастирующие с оттенком кузова, который называется Midnight Blue.
В оснащение входит кондиционер с передними и задними вентиляционными отверстиями, пепельницы для всех пассажиров, радио, часы на приборной панели и индивидуальная обивка.
Сидения и дверные панели обтянуты бежевой кожей Havana в сочетании с раскрашенным вручную искусственным деревом на приборной панели и коричневыми шерстяными коврами.
Автомобиль прошёл процедуру реставрации в 2009 году, но теперь ему снова необходима некоторая работа.
Стоимость редкого Citroën оценивается в диапазоне от 50 000 до 100 000 швейцарских франков или примерно от 3 до 6 миллионов рублей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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