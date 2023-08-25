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Бывшая студентка РАНХиГС, сбившая трёх детей на пешеходном переходе, вышла по УДО

Бывшая студентка РАНХиГС, сбившая трёх детей на пешеходном переходе, вышла по УДО

Автор:
25 августа 2023 21:00
Сообщество : Аварии
Метки: udo   Валерия Башкирова   ДТП   РАНХиГС   авария   дети   заключение   пешеходы   смерть   студентка   
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Авария, виновницей которой стала Валерия Башкирова, тогда ещё студентка РАНХиГС, произошла 16 июля 2021 года. Девушка ехала на подаренной родителями Mazda по улице Авиаторов в Солнцево. Стаж вождения у нее на тот момент был 7 месяцев.

Перед пешеходным переходом Башкирова не обратила внимание на то, как машина в соседнем ряду притормозила перед переходом, и продолжила движение.

В этот момент через дорогу переходила женщина с тремя детьми. Двое из них (4 и 5 лет) погибли.

Один малыш на месте, второй — в больнице на следующий день. Девочка, которой на тот момент было девять месяцев, выжила.

В ноябре 2021 года Валерию Башкирову приговорили к пяти годам колонии.

Валерия признала вину в суде и раскаялась, попросив у родителей погибших детей прощения. Отец девушки оплатил потерпевшим расходы на погребение малышей на общую сумму в 200 тысяч рублей.

25 августа 2023 года стало известно, что блондинку осободили из колонии по УДО.

Она отсидела 2 года и 2 месяца.

За решеткой Валерия участвовала в различных мероприятиях: красила яйца на Пасху, читала стихи на День космонавтики. Сейчас, после освобождения, 20-летняя Валерия планирует немного отдохнуть и вернуться к учебе, - пишет StarHit.

Источник:

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Метки: udo   Валерия Башкирова   ДТП   РАНХиГС   авария   дети   заключение   пешеходы   смерть   студентка   
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20  комментариев
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5k
Трям Час назад
А вечный запрет на управление ЛЮБЫМИ транспортными средствами есть?
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6k
HUBLOT 6 минут назад
Кто её родители?
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67
Александр Портениер 13 минут назад
Это что получается по году за убийство ребенка отсидела? Я в ахере.
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228
Cool_Romic 23 минуты назад
2 убила, 1 покалечила 2,2 отстдела и на волю...
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11k
Владимир Полчаса назад
Честно, желаю этой твари, сдохнуть в канаве. Надеюсь так и будет!
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5k
Ал Ди 39 минут назад
А мне жалко ее, она сама тоже еще ребенок. Я бы наказал тех кто ей права выдал и родителей которые свою заботу выражают дарением опасных для нее же игрушек.
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7k
Gamletof 44 минуты назад
Связи и бабло зарешали. Мы уже привыкли(((
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1k
КАКАнгел 46 минут назад
ну и что ? ну с кем не бывает. это не умышленное убийство . все могут ошибаться. добрее надо быть.
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1k
ФЫВАПРОЛ 50 минут назад
Эта лядь забрала жизнь у двух малолетних детей, отсидела 2 года и 2 месяца, по 13 месяцев за ЧЕЛОВЕКА и собралась отдыхать? Что-то в нашем королевстве перевернулось.(((
З.Ы. Каким местом она читала стихи, кому красила яйца? Кому и сколько дала?
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4k
Григорий Час назад
убила двоих детей, 2+ И НА ВОЛЮ, сюр.
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4k
Alex Час назад
Тварь
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3k
lekha-fil Час назад
А ещё одна похожая даже и не посажена - теоретически ожидает совершеннолетия своего ребёнка, но практически о ней уже все забыли.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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