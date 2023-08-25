Бывшая студентка РАНХиГС, сбившая трёх детей на пешеходном переходе, вышла по УДО

В этот момент через дорогу переходила женщина с тремя детьми. Двое из них (4 и 5 лет) погибли.

Один малыш на месте, второй — в больнице на следующий день. Девочка, которой на тот момент было девять месяцев, выжила.

В ноябре 2021 года Валерию Башкирову приговорили к пяти годам колонии.

Валерия признала вину в суде и раскаялась, попросив у родителей погибших детей прощения. Отец девушки оплатил потерпевшим расходы на погребение малышей на общую сумму в 200 тысяч рублей.

25 августа 2023 года стало известно, что блондинку осободили из колонии по УДО.

Она отсидела 2 года и 2 месяца.