Бывшая студентка РАНХиГС, сбившая трёх детей на пешеходном переходе, вышла по УДО

Авария, виновницей которой стала Валерия Башкирова, тогда ещё студентка РАНХиГС, произошла 16 июля 2021 года. Девушка ехала на подаренной родителями Mazda по улице Авиаторов в Солнцево. Стаж вождения у нее на тот момент был 7 месяцев.
Перед пешеходным переходом Башкирова не обратила внимание на то, как машина в соседнем ряду притормозила перед переходом, и продолжила движение.
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В этот момент через дорогу переходила женщина с тремя детьми. Двое из них (4 и 5 лет) погибли.
Один малыш на месте, второй — в больнице на следующий день. Девочка, которой на тот момент было девять месяцев, выжила.
В ноябре 2021 года Валерию Башкирову приговорили к пяти годам колонии.
Валерия признала вину в суде и раскаялась, попросив у родителей погибших детей прощения. Отец девушки оплатил потерпевшим расходы на погребение малышей на общую сумму в 200 тысяч рублей.
25 августа 2023 года стало известно, что блондинку осободили из колонии по УДО.
Она отсидела 2 года и 2 месяца.
За решеткой Валерия участвовала в различных мероприятиях: красила яйца на Пасху, читала стихи на День космонавтики. Сейчас, после освобождения, 20-летняя Валерия планирует немного отдохнуть и вернуться к учебе, - пишет StarHit.
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З.Ы. Каким местом она читала стихи, кому красила яйца? Кому и сколько дала?