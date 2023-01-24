«Мы горим, мы не можем вылезти»: жуткие подробности пьяного ДТП в Белоруссии

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В Чаусском районе Могилёвской области Белоруссии, попав в ДТП, в "Ауди" сгорели заживо три девушки. Они успели позвонить и вызвать помощь, но автомобиль сгорел быстрее, чем прибыли спасатели.
Стали известны подробности ДТП, произошедшего 29 ноября и унесшего жизни трёх девушек. За рулём Audi A4 находилась 25-летняя автомобилистка, она не справилась с управлением, съехала в кювет и врезалась в дерево. После удара автомобиль загорелся.
В 2:42 в Чаусский РОЧС поступил звонок: плачущая девушка поясняла, что автомобиль, в котором она находится вместе с подругами, горит и они не могут из него выбраться
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Наряд МЧС оперативно обнаружил объятый пламенем автомобиль, но было уже поздно. В итоге в загоревшемся автомобиле погибли 25-летняя водитель и две её пассажирки (24 и 19 лет).
Выжить удалось только 22-летней девушке, которую от сильного удара выбросило через окно, её спасатели обнаружили рядом с машиной.
В крови водителя обнаружено 2,5 промилле алкоголя. Автотехническое исследование показало, что она ехала со скоростью почти 120 км/ч.
Выжить удалось только 22-летней девушке, которую от сильного удара выбросило через окно, её спасатели обнаружили рядом с машиной.
В крови водителя обнаружено 2,5 промилле алкоголя. Автотехническое исследование показало, что она ехала со скоростью почти 120 км/ч.
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P.S. Хорошо, что никого за компанию не покалечили и не убили.
Ну хорошо - глюкнул центральный замок, намертво заблокировал все двери. Но есть же ещё и выбитое стекло, через которое одна из пассажирок уже спаслась. Что - приятнее сгореть заживо в машине, чем попытаться выползти через окно? Люди с крыши прыгают и насмерть разбиваются, лишь бы заживо не гореть. Куча времени была, хотя бы у той девки, которая звонила.