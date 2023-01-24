«Мы горим, мы не можем вылезти»: жуткие подробности пьяного ДТП в Белоруссии

Наряд МЧС оперативно обнаружил объятый пламенем автомобиль, но было уже поздно. В итоге в загоревшемся автомобиле погибли 25-летняя водитель и две её пассажирки (24 и 19 лет). Выжить удалось только 22-летней девушке, которую от сильного удара выбросило через окно, её спасатели обнаружили рядом с машиной. В крови водителя обнаружено 2,5 промилле алкоголя. Автотехническое исследование показало, что она ехала со скоростью почти 120 км/ч.

2023-01-24T08:57:02+03:00