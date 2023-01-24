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«Мы горим, мы не можем вылезти»: жуткие подробности пьяного ДТП в Белоруссии

«Мы горим, мы не можем вылезти»: жуткие подробности пьяного ДТП в Белоруссии

Автор:
24 января 2023 08:57
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   видео   дтп   пьяный за рулем   смертельное дтп   трагедия   
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В Чаусском районе Могилёвской области Белоруссии, попав в ДТП, в "Ауди" сгорели заживо три девушки. Они успели позвонить и вызвать помощь, но автомобиль сгорел быстрее, чем прибыли спасатели.

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Метки: аварии   авария дня   авто   видео   дтп   пьяный за рулем   смертельное дтп   трагедия   
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10  комментариев
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3k
pinbalist 59 минут назад
Как бы и жалко девок, но пить никто не заставлял. И пьяными за руль никто не заставлял садиться. Сами и виноваты, а родителям горе.
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14k
Элитный тигр 2 минуты назад
Несовсем понятно - капсула машины целая, одну девушку через окно выбросило, значит вылезти можно было... Бухие вусмерть были? Оооо, ну наверно, 2,5 промилле - это примерно пузырь водки в одно рыло.
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1k
Алексей 3 минуты назад
Мозгов у дам нет, раз сели пьяными в машину, а самый умный оказался кошак, который быстро слинял со взлётной полосы.

P.S. Хорошо, что никого за компанию не покалечили и не убили.
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5k
livaneth 17 минут назад
Не понял: Задняя правая дверь целенькая. Они не могли её открыть и через неё выбраться? Хотя бы та девушка, которая сгорела на заднем сидении?
Ну хорошо - глюкнул центральный замок, намертво заблокировал все двери. Но есть же ещё и выбитое стекло, через которое одна из пассажирок уже спаслась. Что - приятнее сгореть заживо в машине, чем попытаться выползти через окно? Люди с крыши прыгают и насмерть разбиваются, лишь бы заживо не гореть. Куча времени была, хотя бы у той девки, которая звонила.
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211
Takerey livaneth 5 минут назад
Как вариант - девки вряд ли были пристегнуты. Особенно те ,что сидели сзади. Тем более раз одна катапультировалась через окно. А от сильного удара "задняя" девушка могла просто либо отрубиться, либо получить сильную травму. Из-за чего и не могла выбраться через окно. Ну а передних сковал страхом дым, валящий в машину, нулевая видимость и возможные травмы плюс бухло. Я вижу это так. ХОтя интересно которая из них звонила? Думаю, там еще дело в пьяной панике и плохой соображалке в этот момент.
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172
ruslan d 44 минуты назад
Кошмар , бедные девочки ...
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15k
куджо 51 минуту назад
выйти было много куда... синька сгубила
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27k
Ваня 55 минут назад
дуры!!! упокой господь их души...
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