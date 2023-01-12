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Буксировка окончена: ДТП на перекрёстке в Южно-Сахалинске

Буксировка окончена: ДТП на перекрёстке в Южно-Сахалинске

Автор:
12 января 2023 12:45
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   буксировка   видео   гибкая сцепка   дтп   
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На перекрёстке улицы Железнодорожной с проспектом Победы водитель Honda CR-V врезался в автомобиль Suzuki Solio, который тянул на гибкой сцепке пикап Toyota.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   буксировка   видео   гибкая сцепка   дтп   
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13  комментариев
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9k
SSD 7 часов назад
На будущее, если кого то будут тянуть на тросе, трос необходимо помечать, например, красными тряпками!!! А так - виновны ДАЖЕ по правилам буксировки.
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106
ruslan d 4 часа назад
Чет он даже не в трос лупанул ...
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4k
Ewgeny 5 часов назад
Самое главное, на любом перекрестке - не снижать скорость! Тапку в пол, авось пролетим!
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17k
Александр 6 часов назад
Хондавод идиот.
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4k
Трям 6 часов назад
Че вы несете? Буксировка тут вообще не приделах! Чел четко на таран шёл!
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13k
Александр 6 часов назад
Аварийка у обоих не включена, красной маркировке на тросе нет...
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6k
Дмитрий 7 часов назад
Он просто обиделся. "Я сам хотел буксировать!"-кричал.
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23k
Тигран Саркисян 7 часов назад
Это что за олень за рулём Honda CR-V , кто таким права выдаёт то .
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Олег

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