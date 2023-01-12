Буксировка окончена: ДТП на перекрёстке в Южно-Сахалинске

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На перекрёстке улицы Железнодорожной с проспектом Победы водитель Honda CR-V врезался в автомобиль Suzuki Solio, который тянул на гибкой сцепке пикап Toyota.
В Suzuki сработали подушки безопасности. На место ДТП прибыли сотрудники скорой медицинской помощи. Вероятно, водитель мог получить травмы.
Похоже, водитель пикапа забыл, что тянет за собой автомобиль
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Метки: аварии авто авто аварии буксировка видео гибкая сцепка дтп
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