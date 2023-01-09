FISHKINET
Сообщество Аварии 6235 постов • 533 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Авария дня. На Кубани бездомная дворняжка спровоцировала ДТП

Авария дня. На Кубани бездомная дворняжка спровоцировала ДТП

Автор:
09 января 2023 11:21
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   собака   
632
2
1
В станице Холмской Краснодарского края собака выбежала на дорогу, водитель "десятки" попытался её объехать, но машину вынесло на встречную полосу под грузовик.
Предыдущая часть

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   собака   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Бритва 7 часов назад
неплохо для "десятки"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Matrosskin 7 часов назад
Ну теперь собаке счёт выставит, раз ПДД не читал.
ПС. чего всех любителей покрутить рулём вместо торможения так на встречку тянет ? Более опасного места уже ну никак не придумаешь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36
Николай Пауков Matrosskin Час назад
да у новых-то тазов все колеса тормозят по разному, а этому лет 20 уже... Но вообще это легко компенсируется. Не тормозил чувак не разу в пол скорее всего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Odynokiy_dyx 7 часов назад
У меня так же в декабре - бампер рассыпался от дворняги.
Но я не вилял по полосам, так как 100% так же или встречка или попутку бы пнул.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов 7 часов назад
У каждой второй машины вместо штатного бортового наружного освещения хрен пойми что наворочено. Ездить в тёмное время суток стало совершенно невозможно - постоянное ослепление. Людей не видно, а не то, что собак.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

367520



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"У вас есть для меня еда?": двух россиян, сбежавших от мобилизации, задержали в Таиланде за попрошайничество
"У вас есть для меня еда?": двух россиян, сбежавших от мобилизации, задержали в...
Фотографии из прошлого
Фотографии из прошлого
Набирающие популярность в сообществах
16 примеров, когда люди не только приготовили что-то странное, но и слопали все подчистую
16 примеров, когда люди не только приготовили что-то странное, но и слопали все подчистую
Фотографии людей, которые из «гадких утят» превратились в красивых лебедей
Фотографии людей, которые из «гадких утят» превратились в красивых лебедей
Сканируй номер телефона и переводи деньги без комиссии
Сканируй номер телефона и переводи деньги без комиссии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ребёнок из прошлого

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#Приколы#картинки#собака#США#аварии#фильм#Китай
#Юмор#Фотографии#Россия#факты#забавно#интересное#подборка#шоу бизнес#полиция#коты
#Прикол#СССР#люди#животные#кино#дтп#в мире#авто аварии#девушки#милота
Электромобиль Xiaomi заметили на дорогах Китая (3 фото) Электромобиль Xiaomi заметили на дорогах Китая (3 фото) Авария дня. Без шансов выжить: ДТП в Амурской области Авария дня. Без шансов выжить: ДТП в Амурской области Авария дня. В Анапе грузовик без тормозов протаранил несколько машин Авария дня. В Анапе грузовик без тормозов протаранил несколько машин Авария дня. Водитель «Валдая» погиб в ДТП в Нижегородской области Авария дня. Водитель «Валдая» погиб в ДТП в Нижегородской области Авария дня. Момент столкновения на МКАД с двумя погибшими попал на видео Авария дня. Момент столкновения на МКАД с двумя погибшими попал на видео Авария дня. В Петербурге автомобиль вылетел на тротуар и сбил двух женщин Авария дня. В Петербурге автомобиль вылетел на тротуар и сбил двух женщин

На что жалуетесь?

Вернуться