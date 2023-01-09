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В станице Холмской Краснодарского края собака выбежала на дорогу, водитель "десятки" попытался её объехать, но машину вынесло на встречную полосу под грузовик.
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Метки: аварии авария дня авто авто аварии видео дтп собака
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ПС. чего всех любителей покрутить рулём вместо торможения так на встречку тянет ? Более опасного места уже ну никак не придумаешь
Но я не вилял по полосам, так как 100% так же или встречка или попутку бы пнул.
Выходит простая физика, если не слепить других, но сам ничего не видишь
правильно, главное, чтобы тебе было удобно, другие пусть сами о себе парятся.
Я категорически против нештатного света и ксенона, но я в последнюю очередь буду думать о других (как им там будет ночью)выбирая новое авто и пользуясь штатным светом.
совет - выбирая авто думай, что тебя слепить будут