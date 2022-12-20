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В Ярославле водитель сбил женщину с ребёнком на пешеходном переходе

В Ярославле водитель сбил женщину с ребёнком на пешеходном переходе

Автор:
20 декабря 2022 12:10
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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На пешеходном переходе водитель «Лады Весты» снёс шестилетнюю девочку, которая вместе с мамой переходила дорогу. Светофор в этот момент не работал.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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11  комментариев
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1k
Жирный бот 2 часа назад
Эх.. трудно тут сказать.. но знаю одно, что тормозить было невозможно в прошедший снегопад.. Была оттепель, затем снега навалило.. Снизу лед.. Просто поражает, что водители, что пешеходы, не воспринимающие изменение погодных условий..Водители, ездящие в скоростном режиме что привыкли, пешеходы, не думающие, что авто на ледяной дороге не затормозит... Я сам вчера переходил по зебре, машина едет медленно, я вышел на зебру, авто тормозит... эффекта 0, в конце его мордой слегка в сугроб заносит...
На видео же, помоему у пешехода мозгов нету, перебегать на такой дороге..
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1k
Провокатор 2 минуты назад
Водятел видать тоже, как и некоторые комментаторы фишек ПДД дальше пункта 4.5 читать не стал и уснул. Т.к. про п. 14.2 явно не слышал.
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2k
Инквизитор РФ 2 часа назад
Через переход обязательно нужно бегать! А еще травмированных нужно поднимать, перетаскивать....Сарказм
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2k
RaiJu 2 часа назад
Город [мат].
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10k
Алексей 2 часа назад
Такое ощущение что это цыгане из прошлого поста со свадьбы ехали
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
П.1.12 "СПдД" гласит: Если в ДТП есть пострадавший, который лежит на земле, то его нужно немедленно поднять, как следует тряхануть и попытаться поставить на ноги. Если пострадавший при этом кричит от боли, падает или теряет сознание, то значит у него есть переломы различной степени тяжести. Такими действиями Вы поможете докторам ускорить диагностику травм и сэкономить на МРТ и рентгене.
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3k
ProstoBoBka 2 часа назад
[мат], авто просто так стоит в левом ряду около знака пешеходный переход! Такие водятлы, как на ладе сбавляют скорость перед пешеходным переходом в 2 случаях! 1 камера, 2 инспектор. Нет камер и инспектора летят...

Москва, съезд с Южнопортовой улицы на внешнее кольцо ТТК пешеходный переход, нет сотрудников летят и не пускают пешеходов! Как только сотрудники стоят все такие вежливые...
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363
Javier 2 часа назад
Тупые водятлы...
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Олег

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