В Ярославле водитель сбил женщину с ребёнком на пешеходном переходе

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На пешеходном переходе водитель «Лады Весты» снёс шестилетнюю девочку, которая вместе с мамой переходила дорогу. Светофор в этот момент не работал.
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