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Авария дня. Лихач на «Приоре» устроил ДТП

Авария дня. Лихач на «Приоре» устроил ДТП

Автор:
18 октября 2022 12:05
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лобовое столкновение   шашечник   
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На улице Чернышевского в Саратове 20-летний парень на «Приоре» столкнулся с попутной легковушкой и оказался на встречной полосе, где столкнулся с Hyundai Elantra.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лобовое столкновение   шашечник   
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11  комментариев
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2k
pinbalist 5 часов назад
Автор в слове "долб...б" сделал кучу ошибок.
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16k
Booka1a 4 часа назад
один тошнит в крайнем правом, другой летит не глядя
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8k
Борис Карабанов 5 часов назад
Что поделаешь - возраст. И реакция уже, пардон, ещё не та, и навыки пока слабоваты.
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378
Kra Борис Карабанов 6 минут назад
Мне кажется, тут не в возрасте дело.
Куда водителю Элантры уходить надо было?
Справа машина, слева встречка и тоже машина...
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82
Иван Смирнов 5 часов назад
Да уж, натворил мужик делов!
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Олег

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