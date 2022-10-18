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На улице Чернышевского в Саратове 20-летний парень на «Приоре» столкнулся с попутной легковушкой и оказался на встречной полосе, где столкнулся с Hyundai Elantra.
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За рулём «Элантры» находился 63-летний водитель, он не пострадал.
Источник:
АНТИФИШКИ
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