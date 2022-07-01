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В Лаишевском районе 59-летний водитель внедорожника «Тойота Прадо» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Калиной». Один человек погиб.
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За рулём «Тойоты» находился брат гонщика «Камаз-Мастер» Айдара Беляева Айрат Беляев. Мужчине стало плохо за рулем, у него серьезные проблемы с сердцем, и за несколько секунд до аварии он потерял сознание.
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А так видно, что увидела и попыталась увернуться, но не хватило амплитуды маневра.
А водителу с сердечными проблемами за руль садиться не следовало. Отвод по медицинским показаниям, надо было головой думать. А так на старости лет стал убийцей.