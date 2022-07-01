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Авария дня. Смертельное ДТП произошло в Татарстане

Авария дня. Смертельное ДТП произошло в Татарстане

Автор:
01 июля 2022 12:01
Сообщество : Аварии
Метки: Land Cruiser   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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В Лаишевском районе 59-летний водитель внедорожника «Тойота Прадо» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Калиной». Один человек погиб.
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Источник:

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Метки: Land Cruiser   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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6  комментариев
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1k
Angelpro 3 часа назад
Проблемы с сердцем, но за рулем ездит. Ахренеть, не встать.
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Николай Александрович 39 секунд назад
А продуть и про$$ать брата гонщика не забыли?
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2k
Григорий Водениктов 2 часа назад
лихо они отмазку придумали! а как это чучело гоночное права получило, при таких проблемах с здоровьем?! есть права значит здоров, здоров - отвечай по полной за убийство!
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23k
Павел Плеханов 3 часа назад
Можно было избежать настолько тяжелых последствий, если бы у женщины-водитяля хватило решимости уйти вправ в поля. Тормозить и в поле...
А так видно, что увидела и попыталась увернуться, но не хватило амплитуды маневра.
А водителу с сердечными проблемами за руль садиться не следовало. Отвод по медицинским показаниям, надо было головой думать. А так на старости лет стал убийцей.
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