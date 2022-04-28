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Массовое ДТП в Петербурге: один несётся куда-то, второй решил развернуться у автобусной остановки

Массовое ДТП в Петербурге: один несётся куда-то, второй решил развернуться у автобусной остановки

Автор:
28 апреля 2022 13:01
Сообщество : Аварии
Метки: Porsche   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   разворот   
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В Кудрово водитель красного Opel Corsa хотел развернуться напротив автобусной остановки, но ему помешал низколетящий Porsche Cayenne.

Источник:

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Метки: Porsche   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   разворот   
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10  комментариев
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10k
Олегbl4 2 часа назад
Похоже карма выбила страйк-сразу несколько нарушителей.
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10k
Костя 20 минут назад
АБАЛДЕТЬ!!!!!!!!
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3k
Вовака 38 минут назад
А чё на порша накинулись ?
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226
АлександрОрлов Час назад
Зато Порше после аварии прикрылся флагом Санкт-Петербурга, видимо за рулем настоящий перербуржец.
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1k
Сергей 2 часа назад
корса - виновен, порша - нет, всё...
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−147
Thomsen 2 часа назад
Порше разулся?
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2k
Алексей 2 часа назад
Два дебила - это сила!
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1k
Трям 2 часа назад
На втором видосе тоже надо удалить этот мерзкий звук!
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45k
dima423 2 часа назад
порш ппц дикий конечно)))
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Олег

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