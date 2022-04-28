Массовое ДТП в Петербурге: один несётся куда-то, второй решил развернуться у автобусной остановки

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В Кудрово водитель красного Opel Corsa хотел развернуться напротив автобусной остановки, но ему помешал низколетящий Porsche Cayenne.
Porsche летел с такой скоростью, что зацепил два припаркованных автомобиля и остановился только, когда врезался в автобус.
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