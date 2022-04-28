Массовое ДТП в Петербурге: один несётся куда-то, второй решил развернуться у автобусной остановки

Георгиевская ленточка: когда появилась, что означает, и как правильно носить

Авария дня. Всё, дальше не поедем!

Авария дня. Уход от столкновения на встречку в Нижегородской области

Попал в западню: ДТП с любителем езды по трамвайным путям в Нижнем Новгороде

Авария дня. ДТП на объездной в Воронеже

Авария дня. В Магнитогорске в массовом ДТП «Веста» перевернулась на крышу