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Бог парковки: в Саянске автомобилист протаранил несколько машин и врезался в дерево

Бог парковки: в Саянске автомобилист протаранил несколько машин и врезался в дерево

Автор:
24 ноября 2022 11:02
Сообщество : Аварии
Метки: Бог парковки   Саянск   авария   авто   видео   дтп   парковка   
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В одном из дворов водитель белого Peugeot не смог попасть в карман. Приключения бравого автолюбителя попали на видео.

Парковка - дело тонкое. Некоторые владеют этим искусством в совершенстве, другие вынуждены всю жизнь осторожничать, пытаясь поставить машину в нужное место.


Запись с камеры, зафиксировавшей попытку парковки жителя Саянска гарантированно вызовет боль у автолюбителей. Вот так приходишь к своей "ласточке" и видишь, что её уже отрихтовал какой-то чудак, не вписавшийся в карман! Очевидица этого инцидента описывает его так: ""Пожилой мужчина при парковке решил чуть лучше поставить машину, чем было, в итоге влетел на газон. Молодой человек предложил ему помочь, но тот отказался. И понеслось. В итоге разнёс перед у Плаца, ещё пару машин задел, свою разбил и песочницу сломал. Сказал, что после мойки машину заклинило, но, похоже, заклинило мозги..."



Конечно, разбираться в причинах аварии, а также определять состояние водителя - прерогатива сотрудников Госавтоинспекции. Однако как же жаль владельцев пострадавших машин!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Бог парковки   Саянск   авария   авто   видео   дтп   парковка   
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4  комментария
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3k
Илья Час назад
- Давайте я вам помогу
- Не надо у меня стаж 40 лет, я сам тебя научить могу
бах, дзинь, хрясь
- Вот, молодой, учись: так делать нельзя, запомнил?
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50k
dima423 20 минут назад
помощник такой:

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20k
иванов дмитрий Полчаса назад
помощник быстро сбежал ))
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2k
Vadim Balabanov Полчаса назад
Молодой человек: Переставлю-ка я машину в другой двор...
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