Бог парковки: в Саянске автомобилист протаранил несколько машин и врезался в дерево

Парковка - дело тонкое. Некоторые владеют этим искусством в совершенстве, другие вынуждены всю жизнь осторожничать, пытаясь поставить машину в нужное место.

Запись с камеры, зафиксировавшей попытку парковки жителя Саянска гарантированно вызовет боль у автолюбителей. Вот так приходишь к своей "ласточке" и видишь, что её уже отрихтовал какой-то чудак, не вписавшийся в карман! Очевидица этого инцидента описывает его так: ""Пожилой мужчина при парковке решил чуть лучше поставить машину, чем было, в итоге влетел на газон. Молодой человек предложил ему помочь, но тот отказался. И понеслось. В итоге разнёс перед у Плаца, ещё пару машин задел, свою разбил и песочницу сломал. Сказал, что после мойки машину заклинило, но, похоже, заклинило мозги..."