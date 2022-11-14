Неуправляемая Тесла в Китае сбила насмерть двух человек

Электрокар внезапно потерял управление и буквально снес на своем пути двух велосипедистов и двух мотоцикликстов.
В телеграм-каналах и соцсетях набирает популярность видео, на котором автомобиль Тесла развивает огромную скорость, снося на своем пути любые препятствия. Ошибка, как поясняют СМИ, возникла из-за технического бага, который включился после того, как водитель по имени Чжан парковал Tesla модели Model-Y. Внезапно автомобиль "проснулся" и стал резко набирать скорость.
Водитель несколько раз попытался нажать "стоп-сигнал", но результата не последовало.В итоге были сбиты 2 мотоциклиста и два велосипедиста. Для двух человек удары оказались смертельными. Всего пострадало еще три человека. А остановить взбесившееся авто смогла лишь стена здания.
Илон Маск пока никак не прокомментировал этот инцидент, произошедший в Чаочжоу, провинции Гуандун в Южном Китае, однако в компании пообещали провести проверку и оказать необходимую помощь семьям пострадавших.
Осторожно! Видео содержит жестокие кадры
Источник:
АНТИФИШКИ
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Но отключение автопилота должно быть реализовано на уровне механики.