Неуправляемая Тесла в Китае сбила насмерть двух человек

В телеграм-каналах и соцсетях набирает популярность видео, на котором автомобиль Тесла развивает огромную скорость, снося на своем пути любые препятствия. Ошибка, как поясняют СМИ, возникла из-за технического бага, который включился после того, как водитель по имени Чжан парковал Tesla модели Model-Y. Внезапно автомобиль "проснулся" и стал резко набирать скорость.

Водитель несколько раз попытался нажать "стоп-сигнал", но результата не последовало.В итоге были сбиты 2 мотоциклиста и два велосипедиста. Для двух человек удары оказались смертельными. Всего пострадало еще три человека. А остановить взбесившееся авто смогла лишь стена здания.