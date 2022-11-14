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Неуправляемая Тесла в Китае сбила насмерть двух человек

Неуправляемая Тесла в Китае сбила насмерть двух человек

Автор:
14 ноября 2022 08:00
Сообщество : Аварии
Метки: Tesla   Tesla Model Y   Ynews   Китай   авария   авто   высокая скорость   дтп   сбила людей   электрокар   
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Электрокар внезапно потерял управление и буквально снес на своем пути двух велосипедистов и двух мотоцикликстов.


В телеграм-каналах и соцсетях набирает популярность видео, на котором автомобиль Тесла развивает огромную скорость, снося на своем пути любые препятствия. Ошибка, как поясняют СМИ, возникла из-за технического бага, который включился после того, как водитель по имени Чжан парковал Tesla модели Model-Y. Внезапно автомобиль "проснулся" и стал резко набирать скорость.


Водитель несколько раз попытался нажать "стоп-сигнал", но результата не последовало.В итоге были сбиты 2 мотоциклиста и два велосипедиста. Для двух человек удары оказались смертельными. Всего пострадало еще три человека. А остановить взбесившееся авто смогла лишь стена здания.


Илон Маск пока никак не прокомментировал этот инцидент, произошедший в Чаочжоу, провинции Гуандун в Южном Китае, однако в компании пообещали провести проверку и оказать необходимую помощь семьям пострадавших.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Tesla   Tesla Model Y   Ynews   Китай   авария   авто   высокая скорость   дтп   сбила людей   электрокар   
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10  комментариев
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6k
Roman Час назад
Нажать "стоп-сигнал" - это в тесле такая функция есть или переводчик идиот?
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4k
Нескучный сад 5 минут назад
Справедливости ради замечу, что управляемые авто творят на дороге зачастую куда более опасную дичь. И куда как более часто... Здесь хотя бы можно разобраться в причинах и починить баг. А башку какому-нибудь мамкиному Шумахеру не починишь.
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639
ManA108 19 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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8k
krivsan 22 минуты назад
я даже Теслу за машину не считаю, "playstation" на колесах
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1k
Тварь 40 минут назад
Началось
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26k
Андрей 41 минуту назад
На редкость мало людей на улицах для Китая
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7k
Колорад 42 минуты назад
Кастомная прошивка?
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Восстание машин?
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