Белорус переоборудовал свою «Волгу», и теперь она работает на дровах

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Сергей из белорусского города Лепель переоборудовал свою "Волгу" ГАЗ-24, и теперь её двигатель может работать на обычных дровах.
Мужчина признается, что "Волга на дровах" разгоняется до 100 км/ч и расходует полтора мешка древесины на 100 км пути. Это может показаться невероятным и даже невозможным, тем более, что колеса приводит в движение все тот же стандартный волжский двигатель объемом 2,4 литра. Итак, как устроен автомобиль, который использует дрова вместо бензина?
Сам Сергей из Лепеля, он уже несколько лет экспериментирует с ДВС, работающими на дровах и ранее сделал мотоцикл на дровах.
Сам Сергей из Лепеля, он уже несколько лет экспериментирует с ДВС, работающими на дровах и ранее сделал мотоцикл на дровах.
Принцип работы автомобилях на дровах
Все мы знаем, что классический ДВС может работать на метане и пропан-бутане. Но для сжигания в цилиндрах подходит и генераторный газ, который получают из древесины. Генераторный газ — это смесь газов, состоящая в основном из окиси углерода СО и водорода Н2. Получить такой газ можно, сжигая размещенную толстым слоем древесину в условиях ограниченного количества воздуха. На этом принципе работает и автомобильный газогенератор, который построил Сергей.
Кроме производства генераторного газа, автомобильная газогенераторная установка охлаждает его, очищает и смешивает с воздухом. А значит система включает в себя сам газогенератор, фильтры грубой и тонкой очистки, охладители, электровентилятор для ускорения процесса розжига и трубопроводы.
Кроме производства генераторного газа, автомобильная газогенераторная установка охлаждает его, очищает и смешивает с воздухом. А значит система включает в себя сам газогенератор, фильтры грубой и тонкой очистки, охладители, электровентилятор для ускорения процесса розжига и трубопроводы.
Газогенераторную установку Сергей разместил в багажнике "Волги", а мешки с дровами возит в салоне на заднем сиденье.
– Дрова засыпаются в установку, горят и выделают газ, который поступает на фильтр грубой очистки, затем в охладитель и в фильтр тонкой очистки, а затем поступает в ДВС через тройник-смеситель, – рассказывает блогер, который встретился с Сергеем.
– Дрова засыпаются в установку, горят и выделают газ, который поступает на фильтр грубой очистки, затем в охладитель и в фильтр тонкой очистки, а затем поступает в ДВС через тройник-смеситель, – рассказывает блогер, который встретился с Сергеем.
– Для кратковременных переездов, чтобы не разжигать установку, можно переключаться на обычный бензин, – поясняет Сергей.
Процесс запуска автомобиля на дровах
– На "дальняк" использую дрова. Для запуска нам нужно создать тягу от газогенератора. Для этого использую вот такой вентилятор от надувного матраса. Его подключаю к воздуховодам возле двигателя, – говорит Сергей и показывает процесс.
Сергей включает вентилятор в моторном отсеке, создает разрежение в трубопроводах, а сам идет поджигать древесину:
Затем он переносит вентилятор назад, к газогенератору, и продолжает разжигать древесину.
Примерно через 10 минут уже можно проверять качество газа.
– Качество газа проверяют уже в моторном отсеке. Если он будет стабильно гореть, можно заводить двигатель, – рассказывает Сергей и поджигает газ горелкой.
Примерно через 10 минут уже можно проверять качество газа.
– Качество газа проверяют уже в моторном отсеке. Если он будет стабильно гореть, можно заводить двигатель, – рассказывает Сергей и поджигает газ горелкой.
Газ направляет в двигатель, вентилятор уже можно снимать, а мотор заводить. Далее добавляются дрова и можно отправляться в дорогу:
Опыт поездки на ДВС на дровах
– Довольно таки неплохо идет, – говорит блогер. – Порой много дыма, потому что эта Волга ездить на камазовском масле М-10Г2к. Но идет вообще, никаких проблем.
Что касается тяги, то она не такая хорошая, как если бы в мотор поступал бензин, но, тем не менее, машину смогли разогнать до 100 км/ч. Из особенностей - это необходимость плавного переключения передач.
Что касается тяги, то она не такая хорошая, как если бы в мотор поступал бензин, но, тем не менее, машину смогли разогнать до 100 км/ч. Из особенностей - это необходимость плавного переключения передач.
Как заглушить мотор?
Глушить установку намного проще, чем запускать. Для этого специальной пробкой достаточно перекрыть воздух, поступающий в топку газогенератора и система глохнет.
После поездки систему необходимо обслужить: нужно слить конденсат, который выделяет при горении древесины и выпустить оставшиеся газы.
Отметим, что автомобили на дровах использовали и раньше, их пик пришелся на 30-40е годы.
Видео запуска и поездки Волги на дровах:
Источник:
АНТИФИШКИ
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