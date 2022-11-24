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Белорус переоборудовал свою «Волгу», и теперь она работает на дровах

Белорус переоборудовал свою «Волгу», и теперь она работает на дровах

Автор:
24 ноября 2022 10:01
Сообщество : Автомир
Метки: Волга   ГАЗ   авто   автомир   автомобили   автомобиль на дровах   видео   газогенератор   
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Сергей из белорусского города Лепель переоборудовал свою "Волгу" ГАЗ-24, и теперь её двигатель может работать на обычных дровах.

Источник:

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Метки: Волга   ГАЗ   авто   автомир   автомобили   автомобиль на дровах   видео   газогенератор   
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