Белорус переоборудовал свою «Волгу», и теперь она работает на дровах

Все мы знаем, что классический ДВС может работать на метане и пропан-бутане. Но для сжигания в цилиндрах подходит и генераторный газ, который получают из древесины. Генераторный газ — это смесь газов, состоящая в основном из окиси углерода СО и водорода Н2. Получить такой газ можно, сжигая размещенную толстым слоем древесину в условиях ограниченного количества воздуха. На этом принципе работает и автомобильный газогенератор, который построил Сергей.



Кроме производства генераторного газа, автомобильная газогенераторная установка охлаждает его, очищает и смешивает с воздухом. А значит система включает в себя сам газогенератор, фильтры грубой и тонкой очистки, охладители, электровентилятор для ускорения процесса розжига и трубопроводы.