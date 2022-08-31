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В старом гараже Новосибирска обнаружили интересную самоделку времён СССР

В старом гараже Новосибирска обнаружили интересную самоделку времён СССР

Автор:
31 августа 2022 08:45
Сообщество : Автомир
Метки: Волга   ГАЗ   ГАЗ-21   авто   автомир   автомобили   самоделка   самодельный автомобиль   
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Время от времени еще встречаются любопытные самоделки советской эпохи. В Новосибирске обнаружили в старом гараже раритетный самодельный автомобиль с элементами «Волги» ГАЗ-21.

Источник:

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Метки: Волга   ГАЗ   ГАЗ-21   авто   автомир   автомобили   самоделка   самодельный автомобиль   
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3  комментария
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Copycat 3 часа назад
да, помыть, натереть до блеска и в музей) людям будет интересно поглядеть думаю
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