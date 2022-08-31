В старом гараже Новосибирска обнаружили интересную самоделку времён СССР

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Время от времени еще встречаются любопытные самоделки советской эпохи. В Новосибирске обнаружили в старом гараже раритетный самодельный автомобиль с элементами «Волги» ГАЗ-21.
Автомобиль был найден в гараже на улице Ленина при наведении порядка. Сначала многие подумали, что это мелкосерийная «Волга», но этот автомобиль оказывается собран из разных машин – платформа от «Инвалидки», дверь от «Волги» или «ЗИЛа», лобовое стекло тоже от «ЗИЛа», а вот лицевая часть машины от «Волги».
Многие предложили новому хозяину передать эту машину музею «Галерея времени» на Мочищенском шоссе, чтобы она могла радовать жителей города.
Источник:
АНТИФИШКИ
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