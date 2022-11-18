Когда-то были автомобили: культовая 300-я модель Chrysler

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Одним из самых известных американских автомобилей за последние несколько десятилетий является Chrysler 300. С агрессивным стилем и мощными двигателями его "карьера" длилась около двадцати лет, и поэтому он по-прежнему представляет собой отличную покупку в своем классе.
C-300
Большинство людей наверняка подумают, что этого седана раньше не существовало, но на самом деле это неправда, и если вы знаете его историю, то вы обязательно поймете, почему он так стилизован и почему он оснащен такими двигателями. Чтобы понять, почему появилась оригинальная модель 300, надо обратить внимание на историю.
Chrysler не страдал от недостатка мощности, особенно после 1951 года, когда дебютировал знаменитый двигатель FirePower, но именно стиль продавал автомобили.
Chrysler не страдал от недостатка мощности, особенно после 1951 года, когда дебютировал знаменитый двигатель FirePower, но именно стиль продавал автомобили.
Все изменилось в 1949 году, когда в компанию пришел известный дизайнер Вирджил Экснер. Ранее он учился у легендарного стилиста Раймонда Леви, а также установил тесные отношения с итальянским ателье Ghia. Итальянцы сделают большое количество моделей-прототипов, которые впоследствии станут прототипом для серийных версий. Первой крупной работой Экснера в серийном производстве стали модели 1955 года, которые продавались через подразделения Plymouth, DeSoto, Dodge, Chrysler и Imperial. Так называемый "взгляд вперед" казался настолько впереди конкурентов, что General Motors и Ford были вынуждены полностью обновить свои модели, которые казались устарелыми.
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C-300
В то время как большинство упомянутых моделей были предназначены для более широких масс, Экснер также хотел особый Chrysler, который производился бы только ради имиджа. Выбор имени пал на С-300, где буква С обозначала купе (coupe), а цифра 300 обозначала мощность как характеристику двигателя Hemi рабочим объемом 331 кубический дюйм или 5,4 литра.
Это была первая американская серийная модель, которая превысила магическое число в 300 л.с., а мощность передавалась на задние колеса через двухступенчатую автоматическую коробку передач. Он разгонялся с нуля до 100 км/ч за 9,8 секунды, а максимальная скорость составляла 205 км/ч, что было фантастическим результатом для купе весом 1,8 тонны. У C-300 также были моменты славы в чемпионате NASCAR, в котором в то время все еще использовались чистокровные дорожные автомобили с несколькими модификациями, связанными с безопасностью. Модель Chrysler выиграла 24 раза в 38 гонках и дошла до чемпионского титула.
300B
С-300 был конечно недешевым автомобилем и стоил 4100 долларов США (около 45 325 в сегодняшнем денежном эквиваленте), и помимо более мощного двигателя, имел доработанную подвеску, дисковые тормоза, кожаные сиденья и многое другое оборудование. За первый год продаж покупателей нашли всего 1725 экземпляров.
300C
Chrysler решает изменить свою стратегию на 1956 год, когда предложение было разделено на две модели. Была базовая 300-я, а также ее премиальная и производительная версии под значком серии Letter. Это означает, что буква менялась каждый год, поэтому модель 1956 года была 300B, модель годом позже была известна как 300C и так далее. Исключением из применения такого правила был 300I, который был обойден, потому что лидеры посчитали, что буква I слишком похожа на цифру 1.
Стоит упомянуть, что в 1957 году дебютировал кабриолет, а годом ранее покупатели могли получить еще и трехступенчатую механическую коробку передач. Chrysler удерживал титул самого мощного автомобиля Америки до 1957 года, когда подразделение Ford Mercury представило 400-сильный Turnpike Cruiser. Модель 1957 года особенно ценится коллекционерами благодаря своему фантастическому стилю, который многие даже сегодня считают одним из самых красивых в истории автомобилестроения. В том же году объем двигателя был увеличен до 6,4 литра, а мощность до 390 л.с. Версия 300D появилась в 1958 году. 35 автомобилей были построены с чрезвычайно редкой опцией впрыска топлива Bendix Electrojector.
Легендарный Hemi будет снят с производства год спустя, когда его заменит более современный Golden Lion объемом 6,8 литра. Им будет оснащаться версия 300E. Со временем серия Letter лишилась механической коробки передач, но все же сумела развить максимальную скорость в впечатляющие 235 км/ч. Отметим, что самым быстрым был 300F 1960 года, которому требовалось менее семи секунд, чтобы разогнаться до 100 км/ч.
300F
Chrysler вскоре перестал добавлять в дизайн штрихи Экснера, и после этого продажи постепенно начали снижаться. В 1963 году вышел 300J, который привлек всего 400 покупателей.
Через год ситуация улучшилась с появлением модели 300K 1964 года, которую приобрели 3647 покупателей.
300K
Окончательный конец 300-й серии наступил в 1965 году, после модели 300L, которую представил Элвуд Энгель, приемник Экснера. Двигатель V8 объемом 6,8 литра мощностью 365 л.с. Разгон до 100 км/ч за 8,8 секунды. Выпущено 2405 экземпляров.
300L
Публика ждала появления 300M, но эта модель появилась только в 1999 году. В период с 1955 по 1965 год выпущено всего 16 981 автомобилей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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