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Когда-то были автомобили: культовая 300-я модель Chrysler

Когда-то были автомобили: культовая 300-я модель Chrysler

Автор:
18 ноября 2022 08:51
Сообщество : Автомир
Метки: Chrysler   Chrysler 300   авто   автомир   автомобили   американские автомобили   
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Одним из самых известных американских автомобилей за последние несколько десятилетий является Chrysler 300. С агрессивным стилем и мощными двигателями его "карьера" длилась около двадцати лет, и поэтому он по-прежнему представляет собой отличную покупку в своем классе.
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Источник:

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Метки: Chrysler   Chrysler 300   авто   автомир   автомобили   американские автомобили   
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