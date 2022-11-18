Когда-то были автомобили: культовая 300-я модель Chrysler

Chrysler решает изменить свою стратегию на 1956 год, когда предложение было разделено на две модели. Была базовая 300-я, а также ее премиальная и производительная версии под значком серии Letter. Это означает, что буква менялась каждый год, поэтому модель 1956 года была 300B, модель годом позже была известна как 300C и так далее. Исключением из применения такого правила был 300I, который был обойден, потому что лидеры посчитали, что буква I слишком похожа на цифру 1.