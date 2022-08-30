Невероятные «фишки» американских автомобилей 60-х

Багажник с электроприводом впервые в американской практике появился еще на Lincoln Continental 1954 года. Спустя 17 лет конструкторы GM пошли еще дальше, и для автомобилей типа универсал, разработали уникальную автоматическую крышку багажника.



Она состояла из двух секций. Верхняя секция, а по сути стекло, приподнималась в специальную нишу в крыше. Нижняя секция полностью опускалась в нишу в полу. Система, под общим названием clamshell tailgate, устанавливалась на все топовые универсалы корпорации General Motors до 1976 года.