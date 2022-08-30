FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 10108 постов • 779 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Невероятные «фишки» американских автомобилей 60-х

Невероятные «фишки» американских автомобилей 60-х

Автор:
30 августа 2022 08:48
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   американские автомобили   американский автопром   олдтаймер   ретро авто   
726
17
К началу 1960-х автомобильная промышленность США по-прежнему сохраняла лидирующие позиции в мире. В 1960 году автопроизводители из этой страны выпустили 8 млн автомобилей, а к середине десятилетия это число увеличилось до 11 млн!
×
×

И это еще не все

И это лишь малая часть уникальных «фишек» автомобилей из США тех лет. Некоторые не отличались практичностью и не все они работали идеально, но именно такие особенности делали эти машины такими притягательными и интересными.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: авто   автомир   автомобили   американские автомобили   американский автопром   олдтаймер   ретро авто   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Tim_G 2 часа назад
Главное - не ездить с печатной машинкой на столике, ибо в случае столкновения убьет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
193
Михаил 58 минут назад
опускающееся заднее стекло вскоре убрали - через него в салон попадают выхлопные газы. аэродинамика - странная штука.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Кот шашлык

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

358974



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Чёткие таблички и надписи, поднимающие настроение
Чёткие таблички и надписи, поднимающие настроение
Набирающие популярность в сообществах
Почему среди жителей Кавказа так много долгожителей
Почему среди жителей Кавказа так много долгожителей
Пугачева вернулась в Россию, но без Галкина
Пугачева вернулась в Россию, но без Галкина
USB кабель, способный взломать любую операционную систему
USB кабель, способный взломать любую операционную систему
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Узнали? Согласны?

Лучшие демотиваторы
Запад дорос до советской моды

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#история#животные#СССР#дтп#Россия#новости#удивительно#дети
#фото#картинки#факты#люди#сарказм#Приколы#интересное#сатира#Разное#позитив
#в мире#подборка#прикол#фотографии#автомобили#автомир#кино#США#аварии#природа
USB кабель, способный взломать любую операционную систему USB кабель, способный взломать любую операционную систему Lancia Appia 1960 года выпуска: простая на вид, но в тоже время шикарная Lancia Appia 1960 года выпуска: простая на вид, но в тоже время шикарная Американские роскошные автомобили 1970-х, переполненные велюром и бархатом Американские роскошные автомобили 1970-х, переполненные велюром и бархатом Автомобили, официально признанные частью истории США Автомобили, официально признанные частью истории США Европейские ценности: Alfa Romeo Giulia 1962–1977 Европейские ценности: Alfa Romeo Giulia 1962–1977 Оригинал не лучше копии: полюбуйтесь репликой Bugatti Type 57SC Atlantic Оригинал не лучше копии: полюбуйтесь репликой Bugatti Type 57SC Atlantic

На что жалуетесь?

Вернуться