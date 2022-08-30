Невероятные «фишки» американских автомобилей 60-х

726
17
К началу 1960-х автомобильная промышленность США по-прежнему сохраняла лидирующие позиции в мире. В 1960 году автопроизводители из этой страны выпустили 8 млн автомобилей, а к середине десятилетия это число увеличилось до 11 млн!
При этом, в техническом отношении, американские машины были одними из лучших в мире. Вот несколько невероятных «фишек», которые можно было обнаружить на американских автомобилях тех лет.
Опускающееся заднее стекло
В 1962 году корпорация Форд представила очередное обновление своей базовой полноразмерной модели - Mercury Monterey. Автомобиль получил три варианта кузова: кабриолет, двух и четырехдверный хардтоп-седан. При этом последние получили весьма оригинальное завершение крыши, с обратным скосом задних стоек.
Само стекло было разделено на три секции. Центральная, самая большая из них, оборудовалась электроприводом и могла полностью опускаться(!), даря обитателям небывалый комфорт «открытого» салона.
Само стекло было разделено на три секции. Центральная, самая большая из них, оборудовалась электроприводом и могла полностью опускаться(!), даря обитателям небывалый комфорт «открытого» салона.
×
×
Механическая КПП с двумя рычагами переключения
Автоматическая трансмиссия входит в стандартное оснащение американских автомобилей еще с начала 1950-х. Традиционно селектор управления АКПП находился на рулевой колонке. Однако независимая, и относительно небольшая фирма AMC (American Motors Corporation), решила пойти своим путем и в 1963 году представила Rambler American 440 с весьма оригинальной трансмиссией.
Автомобиль компактного класса получил трансмиссию, оснащенную 3-ступенчатой МКПП и планетарным делителем (овердрайвом). Управлялся он отдельным переключателем, отчего на центральном тоннеле находилось два рычага. Общая схема переключения передач выглядела следующим образом: I, II, II (повышенная), III и III (повышенная).
Трансмиссия с овердрайвом помогала значительно улучшить топливную экономичность. Но привыкшим к комфорту американцам она оказалась не по душе, отчего особого распространения не получила.
Подсветка поворотов
Сегодня подсветкой поворотов никого не удивить. Однако в начале 1960-х она была в диковинку. В 1964 году Кадиллак оснастил этой функцией все свои актуальные модели.
Cadillac Sixty-Two
Реализована она была просто и изящно. На передних крыльях, чуть выше бампера, размещались небольшие фонари. Работали они автоматически при включенных указателях поворота и ближнего света фар.
Прогрессивные задние фонари
Наверняка все видели современные «переливающиеся» задние фонари автомобилей Ауди. Визуальный эффект не только впечатляюще выглядит, но и акцентирует на себе внимание других водителей, повышая тем самым уровень безопасности.
Ford Thunderbird
Нечто подобное попытались реализовать инженеры Форд на Ford Thunderbird образца 1966 года. Задние фонари были объединены в сплошную секцию из 9 блоков. При этом крайние три, при включении указателя поворотов, «переливались» от внутреннего блока к внешнему. Смотрелась эта иллюминация очень эффектно.
Мобильный офис
Полноценный рабочий стол, или хотя бы столик, присутствует на многих современных автомобилях высшего класса. Оно и понятно. Успешные люди, которые могут себе позволить подобные машины, зачастую очень активно работают.
Imperial
Хорошо это понимали и в компании Крайслер. В салоне своего флагмана Imperial 1968 модельного года, они предусмотрели полноценную рабочую зону, с раскладным столиком и поворотным креслом правого пассажира. Очень полезная функция для деловых людей.
Автоматическая крышка багажника
Багажник с электроприводом впервые в американской практике появился еще на Lincoln Continental 1954 года. Спустя 17 лет конструкторы GM пошли еще дальше, и для автомобилей типа универсал, разработали уникальную автоматическую крышку багажника.
Она состояла из двух секций. Верхняя секция, а по сути стекло, приподнималась в специальную нишу в крыше. Нижняя секция полностью опускалась в нишу в полу. Система, под общим названием clamshell tailgate, устанавливалась на все топовые универсалы корпорации General Motors до 1976 года.
Она состояла из двух секций. Верхняя секция, а по сути стекло, приподнималась в специальную нишу в крыше. Нижняя секция полностью опускалась в нишу в полу. Система, под общим названием clamshell tailgate, устанавливалась на все топовые универсалы корпорации General Motors до 1976 года.
И это еще не все
И это лишь малая часть уникальных «фишек» автомобилей из США тех лет. Некоторые не отличались практичностью и не все они работали идеально, но именно такие особенности делали эти машины такими притягательными и интересными.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Автомобили, официально признанные частью истории США
- Lancia Appia 1960 года выпуска: простая на вид, но в тоже время шикарная
- Лучше новых двух: классика на салоне во Франкфурте
- Оригинал не лучше копии: полюбуйтесь репликой Bugatti Type 57SC Atlantic
- Американские роскошные автомобили 1970-х, переполненные велюром и бархатом
Новости партнёров