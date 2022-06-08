Американские роскошные автомобили 1970-х, переполненные велюром и бархатом

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Как и многие тенденции в автомобильном бизнесе, повальное увлечение велюровым салоном не просто упало с неба. Этому способствовало время и технологии. По мере развития материалов и производственных процессов к началу 1970-х годов текстильная промышленность разработала прочные и недорогие полиэфиры с плюшевым бархатным видом. И велюр был повсюду: в мужской и женской моде, в предметах интерьера и, да, даже в салонах автомобилей.