Американские роскошные автомобили 1970-х, переполненные велюром и бархатом

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1970-е были непростым временем для Америки — в моде, в прическах и, да, даже в салонах автомобилей. Тогда были популярны велюр и бархат, потому что они соответствовали представлению о роскоши того времени.
1.
Как и многие тенденции в автомобильном бизнесе, повальное увлечение велюровым салоном не просто упало с неба. Этому способствовало время и технологии. По мере развития материалов и производственных процессов к началу 1970-х годов текстильная промышленность разработала прочные и недорогие полиэфиры с плюшевым бархатным видом. И велюр был повсюду: в мужской и женской моде, в предметах интерьера и, да, даже в салонах автомобилей.
2.
Дизайнеры интерьеров использовали велюр всех цветов и самых разных узоров. В 1970-х годах максимальная роскошь часто включала в себя пухлые подушки с мягкими стегаными пуговицами.
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3.
С наступлением эпохи велюра тема рококо в оформлении салона со временем уступила место более консервативным и сдержанным подходам. Действительно, эпоха велюра в автомобильной промышленности так и не ушла полностью. В гораздо более приглушенной форме мы все еще можем найти велюровые ткани, используемые сегодня.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Аффтар, велюр и есть бархат, слова с разной этимологией, но обозначающие одно и то же. Это только в последнее время "велюр" стал обозначать "нечто похожее на бархат", изначально это и был бархат
https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=velours перевод&l10n=ru&lr=213https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=velours перевод&l10n=ru&lr=213
Ну а тем, кто говорит про маркость велюра, скажу: не будьте свиньями
Подумываю ближе к пенсии купить универсал 80-х годов, в хорошем сохране и кататься на нем, пока не сдохну )))
Но вообще даже эко кожа для обывателя лучше будет. Протер и чисто. А в таком салоне прольется что-то и хим. чистка. Да и дорого это.
Последний нормальный велюр был у Тойота Краун. Действительно качественный.