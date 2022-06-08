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Американские роскошные автомобили 1970-х, переполненные велюром и бархатом

Американские роскошные автомобили 1970-х, переполненные велюром и бархатом

Автор:
08 июня 2022 09:59
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   американские автомобили   велюр   олдтаймер   ретро авто   салон автомобиля   
1204
28
1970-е были непростым временем для Америки — в моде, в прическах и, да, даже в салонах автомобилей. Тогда были популярны велюр и бархат, потому что они соответствовали представлению о роскоши того времени.
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Источник:

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Метки: авто   автомир   автомобили   американские автомобили   велюр   олдтаймер   ретро авто   салон автомобиля   
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16  комментариев
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15k
Андрей Донченко 2 часа назад
А сейчас везде эта "эко-кожа"
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−104
Андрей Юрченко 21 минуту назад
В правительственный ЗИЛах никакой кожи на сиденьях не было, только велюр или что-то подобное.
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2k
Sergey Nekrasov 23 минуты назад
Отличные сухопутные линкоры, правда жор у них приличный, но кайф от езды на такой машине перекрывает все недостатки.
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20k
Will2006 Полчаса назад
"переполненные велюром и бархатом"
Аффтар, велюр и есть бархат, слова с разной этимологией, но обозначающие одно и то же. Это только в последнее время "велюр" стал обозначать "нечто похожее на бархат", изначально это и был бархат
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20k
Will2006 38 минут назад
Никогда не понимал, почему кожа была престижнее велюра. Зимой садиться на велюр намного приятнее, чем на кожу

Ну а тем, кто говорит про маркость велюра, скажу: не будьте свиньями
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16k
Михаил Гривин 41 минуту назад
А мне нравятся велюровые салоны. Современное повальное увлечение кожей (которая в 9 случаях из 10 оказывается дермантином) на понимаю. На велюре сидеть приятнее, особенно в шортах и майке.

Подумываю ближе к пенсии купить универсал 80-х годов, в хорошем сохране и кататься на нем, пока не сдохну )))
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2k
Павел Христенко 47 минут назад
Дорого-богато. Пошлая красота.
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25k
Киры4 56 минут назад
Прикольные траходромы)
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1k
Александр Голованов Час назад
Шикарно! Высший класс! Действительно, сухопутные лайнеры для плавного движения по хайвеям. Максимум комфорта на тот момент. Я бы сравнил это время американского автомобилестроения с золотой эрой хайфая, 70-80-е годы.
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499
HalloFreeSpace Час назад
Тачки были с душой )))
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7k
Б.Касторский Час назад
Вроде в 7 серии БМВ решили кашемировый салон сделать. На картинках очень красиво смотрится.
Но вообще даже эко кожа для обывателя лучше будет. Протер и чисто. А в таком салоне прольется что-то и хим. чистка. Да и дорого это.
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58k
Парагвайский шпион Час назад
Моя последняя машина с велюровым салоном, это Мондео-универсал 2л, автомат 97 года. Темно-синий металлик, с темно-синим велюровым салоном. Вся семья его вспоминает с теплотой. Особенно велюровый салон.
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
к таким авто..в багажнике в месте с запас.колесом должен прилагаться пылесос с завода
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46k
dima423 2 часа назад
Шикардос)
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