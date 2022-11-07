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Так вот он какой, настоящий «полицейский разворот»

Так вот он какой, настоящий «полицейский разворот»

Автор:
07 ноября 2022 12:01
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   полицейский автомобиль   полиция   
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В подмосковном городе Ступино женщина за рулём белого седана при выезде на главную дорогу не уступила полицейскому автомобилю.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   полицейский автомобиль   полиция   
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12  комментариев
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1k
Змей Горыныч 2 часа назад
Сами, наверное, удивились, что так удачно получилось
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19k
nobody® Полчаса назад
- ну и чё?
- через плечо!
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9k
Mowgley Z ⚔ Полчаса назад
Нуачо, эффектно
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22k
Владимир 57 минут назад
Уиу уиу епта!
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17k
scorpick 59 минут назад
Ладно, на летней резине, может не выдали. Но машину свою от снега вы можете почистить, или Джамшут сегодня не вышел?
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816
ProFanas Час назад
Трудно представить что было бы если бы были включени мигалки и подвывала сирена.
И всё равно не понятко: куда так спешим, патруль? Насколько мне известно, то рекомендованная скорость патрулировния не выше 40 км/ч.
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17k
Вася Час назад
сначала "ну ичо" типа, "чо стоим", видать подпирал того, мудак старый, а первый наверня ка неопытный и рискнул выехать
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49k
dima423 2 часа назад
блин, гаец прям молодец) ...может и повезло конечно но получилось шикарно)
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749
Максим Макашев 2 часа назад
рег - полное м.у.д.л.о.
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4k
Frank Borman 2 часа назад
Баба за рулем - инфаркт у ментов.
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