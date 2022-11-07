Так вот он какой, настоящий «полицейский разворот»

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В подмосковном городе Ступино женщина за рулём белого седана при выезде на главную дорогу не уступила полицейскому автомобилю.
Источник:
АНТИФИШКИ
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И всё равно не понятко: куда так спешим, патруль? Насколько мне известно, то рекомендованная скорость патрулировния не выше 40 км/ч.