Замес на перекрёстке в Волгоградской области

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На перекрёстке в Михайловке 54-летняя водитель за рулем кроссовера Nissan X-Trail проехала на красный сигнал светофора и столкнулась с Opel Astra, под управлением 30-летнего водителя. От удара Opel опрокинулся и отлетел в KIA c регистратором.
По информации полиции Волгограда виновата женщина на Nissan X-Trail, но на видео работающего светофора не видно.
35-летняя пассажирка автомобиля «Опель», а также 7-летний и 10-летний пассажиры автомобиля «Киа» доставлены в больницу. Установлено, что на момент аварии дети находились в салоне без детских удерживающих устройств и ремней безопасности.
Источник:
АНТИФИШКИ
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