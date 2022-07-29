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Замес на перекрёстке в Волгоградской области

Замес на перекрёстке в Волгоградской области

Автор:
29 июля 2022 13:55
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   на красный   
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На перекрёстке в Михайловке 54-летняя водитель за рулем кроссовера Nissan X-Trail проехала на красный сигнал светофора и столкнулась с Opel Astra, под управлением 30-летнего водителя. От удара Opel опрокинулся и отлетел в KIA c регистратором.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   на красный   
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7  комментариев
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2k
ProstoBoBka 24 минуты назад
0:01 горит красный и желтый вроде, 0:03 светофор уже не работает. Водитель КИА заметил и остановился, знак STOP! А опелю пофиг на знак...
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6k
Chukcha_pisatel 24 минуты назад
А сдается мне, что на противоположной стороне перекрестка также установлен знак 2.5 (движение без остановки запрещено), так что похоже, водитель Опеля неправ.
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133
Максим Макашев Полчаса назад
"...По информации полиции Волгограда виновата женщина на Nissan X-Trail, но на видео работающего светофора не видно..."
Как это НЕ ВИДНО??? На второй секунде видно, что горит красный-жёлтый...
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