385
2
1
На трассе Екатеринбург-Тюмень 30-летняя женщина за рулём Nissan Almera столкнулась с попутным трактором. Пострадали три человека.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Пострадал также 58-летний водитель трактора.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- В Нижневартовске неопытная автомобилистка совершила не самый удачный манёвр, чтобы избежать ДТП
- Авария дня. Массовое ДТП в Твери из-за ямы на проезжей части
- Авария дня. "Гонщица" на Hyundai Getz погубила свою подругу в Екатеринбурге
- Авария дня. Женщина и девочка пострадали в ДТП на трассе в Новосибирской области
- Авария дня. В Ульяновской области автомобилистка вылетела из салона во время переворота
Новости партнёров
2) на дорогу не смотрела
3) оторвав глаза от СМС увидела машину перед собой
4) манёвр обезьяны с гранатой))) про СМС всё ещё думала.
5) не жалко таких недоделанных