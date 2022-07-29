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Авария дня. В Тюменской области автомобилистка влетела в трактор

Авария дня. В Тюменской области автомобилистка влетела в трактор

Автор:
29 июля 2022 12:33
Сообщество : Аварии
Метки: Nissan   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   
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На трассе Екатеринбург-Тюмень 30-летняя женщина за рулём Nissan Almera столкнулась с попутным трактором. Пострадали три человека.
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Источник:

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Метки: Nissan   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   
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10  комментариев
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9k
Игорь 2 часа назад
Дура и телефон …..
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133
Максим Макашев 6 минут назад
ну и нахрена было руль вправо крутить?
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23k
Андрей Час назад
Нихрена себе манёвры!
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414
HalloFreeSpace Час назад
3 раза посмотрел, что это было ?
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414
HalloFreeSpace emporio_ss 7 минут назад
ты как это понял ?
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991
svarog19692007 2 часа назад
"Спящая" красава
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SandMANn 2 часа назад
Коварное нападение на трактор
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Олег

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