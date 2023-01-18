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«Кегельбан» в Питере: водитель «Ниссан» въехал в толпу пешеходов

«Кегельбан» в Питере: водитель «Ниссан» въехал в толпу пешеходов

Автор:
18 января 2023 11:50
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   скрылся с места дтп   
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На Невском проспекте у площади Восстания водитель «Ниссана Альмера» сбил нескольких пешеходов, которые переходили на зелёный сигнал светофора. Нарушитель уехал и даже не остановился после ДТП, вскоре его задержали.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   скрылся с места дтп   
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10  комментариев
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4k
Stas Час назад
только административные???????? Да тут чувака закрывать надо навсегда. Или наркоман или псих - и то и другое опасно для окружающих - и он это фактически подтвердил! Простят раз - будет и второй!
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24k
Serg2001 18 минут назад
Чел явно под какими-то веществами. Другого объяснения не нахожу.
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3k
Роман 23 минуты назад
Как-то административка смотрится слабовато.
тут явно была угроза жизни у здоровью нескольких людей. мне кажется, что если никто не пострадал - это чистое везенье (не водилы, а пешеходов).
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6k
Дмитрий Полчаса назад
А мог и расчленить ведь ещё! Не забываем где всё произошло! А если серьёзно, 3.14....с конечно конченный. Убитый видимо в хлам.
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9k
ron 42 минуты назад
умышленное причинение вреда здоровью с помощью средства повышенной опасности?
или умышленное покушение на убийство?
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9k
Б.Касторский Час назад
Мотива поступка вообще не понял. Надоело стоять? Бесят пешеходы? Что-то мне кажется, что здесь покушение на убийство двух и более людей. Действия имеют явный умысел. Автомобиль представляет повышенную опасность и может быть использован для причинения смерти или тяжких.
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7k
Колорад Час назад
Ставки принимают?
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6k
Mixalych Час назад
Машину конфисковать, прав лишить, штраф наложить, в тюрьму посадить. В тюрьме избить.
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388k
Алексей Час назад
просто П.И.Д.А.Р.А.С. таких тварей кастрировать надо чтоб такое же отродье не плодили
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