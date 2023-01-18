«Кегельбан» в Питере: водитель «Ниссан» въехал в толпу пешеходов

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На Невском проспекте у площади Восстания водитель «Ниссана Альмера» сбил нескольких пешеходов, которые переходили на зелёный сигнал светофора. Нарушитель уехал и даже не остановился после ДТП, вскоре его задержали.
Серьёзных травм никто не получил. Место аварии все пострадавшие покинули самостоятельно. Но позже одна из женщин все-таки обратилась в медицинское учреждение.
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Сотрудники ГИБДД задержали 42-летнего нарушителя в Приморском районе. Составлены административные протоколы.
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тут явно была угроза жизни у здоровью нескольких людей. мне кажется, что если никто не пострадал - это чистое везенье (не водилы, а пешеходов).
или умышленное покушение на убийство?