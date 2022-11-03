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Соберите свой собственный автомобиль Бонда: Aston Martin DB5 1964 года выставлен на аукцион в виде конструктора

Соберите свой собственный автомобиль Бонда: Aston Martin DB5 1964 года выставлен на аукцион в виде конструктора

Автор:
03 ноября 2022 10:17
Сообщество : Автомир
Метки: Aston Martin   Aston Martin DB5   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   олдтаймер   ретро авто   
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Детали этого Aston Martin DB5 полностью восстановлены, включая кузов, двигатель и ходовую часть. Все, что осталось, это собрать всё воедино!
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Источник:

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Метки: Aston Martin   Aston Martin DB5   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   олдтаймер   ретро авто   
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3  комментария
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Николай Александрович 55 минут назад
показалось, что двигатель ЯМЗ =)
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Григорий 16 минут назад
Купил, собираешь, потом оп-па нежданчик. Вышел на рынок, а нет такого кусочка от Астона 1964-го года нигде!
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11k
Джон Уик 18 минут назад
Думаю что механик с руками соберёт ходовую часть за пару дней. А отделка может занять больше времени.
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