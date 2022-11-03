Соберите свой собственный автомобиль Бонда: Aston Martin DB5 1964 года выставлен на аукцион в виде конструктора

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Детали этого Aston Martin DB5 полностью восстановлены, включая кузов, двигатель и ходовую часть. Все, что осталось, это собрать всё воедино!
На онлайн-аукционе Collecting Cars выставлен на продажу редкий экземпляр Aston Martin DB5 образца 1964 года — одно из 679 купе, выпущенных с правым расположением руля. За почти отреставрированный автомобиль уже предлагают 417 тысяч фунтов (475 тысяч долларов). При этом раритет продаётся полностью разобранным.
Реставрировали автомобиль в Великобритании. Купе разобрали до голого кузова, который тщательно восстановили, а силовые элементы покрыли порошковой краской. Отреставрированы все элементы подвески и рулевого управления.
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К кузову прилагается рядный шестицилиндровый двигатель объёмом 4,2 литра с тремя карбюраторами и пятиступенчатой механической коробкой ZF. Кроме того, в комплект входят восстановленные каркасы сидений и прочие детали интерьера.
Покупателю придётся собственными силами покрасить кузов, заново перетянуть интерьер аутентичными отделочными материалами и собрать всё воедино. Согласно имеющимся документам, заводской конвейер этот Aston Martin DB5 покинул с чёрным кузовом и белой кожей в салоне, но позже кузов перекрасили в синий, а салон отделали красным. Также проект потребует завершения работ по приведению в требуемое состояние спицованных колёс.
Продавец утверждает, что в реставрации компонентов раритета были задействованы специалисты Aston Martin — например, новые кузовные панели изготавливали вручную по оригинальным спецификациям и технологиям.
Источник:
АНТИФИШКИ
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