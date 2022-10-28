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«Перестроился и сразу по тормозам!»: ДТП на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде

«Перестроился и сразу по тормозам!»: ДТП на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде

Автор:
28 октября 2022 13:57
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешеходный переход   проспал торможение   
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На улице Героя Попова в Нижнем Новгороде водитель автомобиля с регистратором догнал "Субару" у пешеходного перехода.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешеходный переход   проспал торможение   
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27  комментариев
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59k
pynh 2 часа назад
Нехер лететь. Субару пешику жизнь спас
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3k
Константин Минуту назад
Виноват рег. даже не предпринял попыток торможения. иными словами, не соблюдал дистанцию. маневр субару был виден, понятен, торможение было спокойным, не резким.
Обгоняемый регом автомобиль в правом ряду почему-то справился и не врезался в остановившуюся машину. Расстояние метров 12-15 метров. Тормозной путь при такой скорости должен быть меньше.
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21k
BiZ 2 минуты назад
10 секунд = сразу. заеьали это тупье. свободная левая полоса - нет, ьлядь, тормоз полез на нее. а сам тормозит лучше своих тормозов. гонщег ьуев. и полосу занял не по силам, и проблем подкинул невиновным.. а без субары еще бы и пацана переехал, обдолбыш..
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0
glassor83 6 минут назад
тормоза менять не пробовал? хотя их там нет... поставь их что ли.
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2k
Владимир 39 минут назад
Рег видимо считает, что тормоза придумали трусы и тормозить нужно о Субару.
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18k
сергей костюнин 41 минуту назад
Дэбил (( сто раз мог затормозить ((
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8k
Потапыч 43 минуты назад
В городе надо спокойно ездить, без резких ускорений.
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126k
Аааа 44 минуты назад
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122
lex lemin 47 минут назад
Му.дак, видит знак пешеходного перехода и разгоняется, ещё и вопросы пишет, на кол таких
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1k
Гремлин 51 минуту назад
Регу надо догнать ещё раз субариста и в жопу его поцеловать.
Не будь его - сидеть бы регу в тюрьме.
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8k
Tamdima 52 минуты назад
Как он ехал, мне кажется рег пешехода бы снёс!
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12k
Кыся Час назад
Сам проспал, а теперь виноватых ищет. Хорошо, что хоть в этом случае пешеход был куда внимательнее всех водил, и успел тормознуть.
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6k
rutt Час назад
Кто кто, тот кто хлеблом щёлкает за рулём.
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1k
Антон Час назад
Ещё и вопрос задаёт:"Кто виноват?".
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72k
Viktor Час назад
Нормально так субарист перестроился, с поворотником даже, а регу надо меньше зевать за рулём!
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19k
nobody® Час назад
"Вот кто виноват?" - довольно часто постят от лица виновного
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4k
Stas Час назад
Примерно так выглядит "сразу"))) ну и тормозят перед пешеходкой только трусы
))
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24k
Сибиряк Час назад
Рег полный мудак!
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5k
Leonid 2 часа назад
У него было как минимум 30 метров на торможение. Проспал
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49k
dima423 2 часа назад
ну вообще если бы рег был внимателен то увидел бы и знак ПП, и пешехода выходящего на зебру... да и вообще когда кто то перестраивается в твой ряд, лучше притормаживать чем разгоняться)) ...так что резюме такое - сам виноват)
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59k
pynh 2 часа назад
походу, это летел брат грача из поста ранее
https://old.fishki.net/auto/4291255-nikogda-zdesy-mashiny-nikto-ne-stavil-voditely-nevnimatelyno-sdal-nazad.htmlhttps://old.fishki.net/auto/4291255-nikogda-zdesy-mashiny-nikto-ne-stavil-voditely-nevnimatelyno-sdal-nazad.html
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