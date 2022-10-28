«Перестроился и сразу по тормозам!»: ДТП на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде

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На улице Героя Попова в Нижнем Новгороде водитель автомобиля с регистратором догнал "Субару" у пешеходного перехода.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Обгоняемый регом автомобиль в правом ряду почему-то справился и не врезался в остановившуюся машину. Расстояние метров 12-15 метров. Тормозной путь при такой скорости должен быть меньше.
Не будь его - сидеть бы регу в тюрьме.
https://old.fishki.net/auto/4291255-nikogda-zdesy-mashiny-nikto-ne-stavil-voditely-nevnimatelyno-sdal-nazad.htmlhttps://old.fishki.net/auto/4291255-nikogda-zdesy-mashiny-nikto-ne-stavil-voditely-nevnimatelyno-sdal-nazad.html