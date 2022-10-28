«Перестроился и сразу по тормозам!»: ДТП на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде

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В Архангельске пожилой водитель сбил школьницу с собачкой

Неудачная попытка перебежать дорогу на "красный": в Екатеринбурге подросток попал под машину

Беспечные пешеходы и быстрый мотоциклист встретились на регулируемом пешеходном переходе в...

В Череповце пьяный водитель «Нексии» сбил мать с дочкой

Одна не смотрит вперёд, а другая по сторонам: наезд на пешехода в Калининграде