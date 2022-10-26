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ДТП при обгоне: водитель «Киа» пытался избежать столкновения и влетел в автобус

ДТП при обгоне: водитель «Киа» пытался избежать столкновения и влетел в автобус

Автор:
26 октября 2022 13:40
Сообщество : Аварии
Метки: Hyundai   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   обгон   
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На трассе в Приморском районе женщина за рулём такси Hyundai пошла на обгон не посмотрев в зеркала и подрезала водителя Kia, который уже ехал по встречной полосе.

Источник:

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Метки: Hyundai   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   обгон   
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9  комментариев
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387k
Алексей 5 часов назад
водитель киа тоже не отличается умом и сообразительностью. на хрена так дергаться то?
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1k
Василич 2 часа назад
Зато по бибикать успел, лучше бы за руль держался двумя руками
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5k
livaneth 3 часа назад
Водитель КАЯ в такой ситуации должен по тормозам бить. У КАИ АБС, по идее колеса заблокироваться не должны. Останется и управляемость и положение в полосе и можно будет вернуться в свой ряд.
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4k
Дмитрий ! 4 часа назад
Бабы... Максимум смотрят в салонное зеркало.
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1k
Andrey 4 часа назад
обгонять разом 3 машины и автобус на Kia? да еще и под камерами...
почти выиграл 20 секунд, проиграл машину и ремонт автобуса, молодец
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3k
lekha-fil 5 часов назад
Банально: я показал поворот - я главный.
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