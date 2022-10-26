ДТП при обгоне: водитель «Киа» пытался избежать столкновения и влетел в автобус

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На трассе в Приморском районе женщина за рулём такси Hyundai пошла на обгон не посмотрев в зеркала и подрезала водителя Kia, который уже ехал по встречной полосе.
Госавтоинспекция Архангельской области сообщает: "В Приморском районе 24 октября в 13:14 на 18 км федеральной автодороги «Подъезд к г. Северодвинск» от федеральной автодороги М-8 «Холмогоры» произошло столкновение транспортных средств. По предварительной информации, женщина 1976 г.р., управляя автомобилем «Хендай», при выполнении маневра обгон, в месте, где это разрешено (при перестроении на полосу встречного движения), создала помеху для движения автомобилю «Киа», под управлением водителя 1975 г.р., который двигался попутно, по полосе встречного движения. Автомобиль «Киа» стал осуществлять манёвр обгона и уходя от столкновения с автомобилем «Хендай», утратил контроль за движением и совершил столкновение с автобусом ИВЕКО, который двигался попутно, впереди автомобиля«Хендай». В результате ДТП водитель автомобиля«Киа»с телесными повреждениями был госпитализирован."
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АНТИФИШКИ
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Прям выцеливала
почти выиграл 20 секунд, проиграл машину и ремонт автобуса, молодец