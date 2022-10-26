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«Беги, Форрест, беги!»: школьник попал под машину в Омске

«Беги, Форрест, беги!»: школьник попал под машину в Омске

Автор:
26 октября 2022 11:35
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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13-летний мальчик перебегал дорогу на красный сигнал светофора, да еще и по диагонали, и влетел в левый борт движущегося автомобиля Volvo.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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7  комментариев
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71k
Viktor 2 часа назад
Ну что сказать - просто малолетний дебил! Боюсь и с возрастом ума не добавится.
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8k
Shtoppi Час назад
<<Пострадавшего мальчика увезли на осмотр с ушибом коленного сустава.>>
А после травматолога, надеюсь, мальчика осмотрит психиатр. В стационаре.
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9k
Андрей Час назад
бежать на свой красный? надо рассматривать как попытку суицида, водитель при этом не должен пострадать!
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10k
ScorpionDS Час назад
Да там все переходят перекресток как попало ...
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Олег

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