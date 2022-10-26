«Беги, Форрест, беги!»: школьник попал под машину в Омске

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13-летний мальчик перебегал дорогу на красный сигнал светофора, да еще и по диагонали, и влетел в левый борт движущегося автомобиля Volvo.
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За рулём «Вольво» находился 37-летний водитель.
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АНТИФИШКИ
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А после травматолога, надеюсь, мальчика осмотрит психиатр. В стационаре.
ну неудивительно, что столько дебилов на дорогах, если даже сидя за компом в интернете тупорылым даже в голову не приходит открыть ПДД и проверить свою уверенность