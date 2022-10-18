Торопливый водитель сбил парня на моноколесе и скрылся с места ДТП

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В Кировском районе Петербурга автомобилист пытался опередить паря на моноколесе, но при перестроении задел его. Водитель попытался уехать с места ДТП, но был задержан росгвардейцами.
Сотрудники Росгвардии стали очевидцами этого ДТП. Они быстро догнали и остановили автомобилиста. Были вызваны наряд ГИБДД и карета скорой помощи.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп моноколесо хруст
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-Прочь с дороги щенок.
50 км на одном колесе. Этот обосраться как быстро.
Метр правее и все бы спокойно разъехались.
Должны были прописать кто, где и как может двигаться - это да, но эти петухи на моно-, электро- и прочей шняги ведь всё равно не будут это читать.
Не знаю, возможно, многовато.