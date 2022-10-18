FISHKINET
Сообщество Аварии 6001 пост • 523 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Торопливый водитель сбил парня на моноколесе и скрылся с места ДТП

Торопливый водитель сбил парня на моноколесе и скрылся с места ДТП

Автор:
18 октября 2022 11:26
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   моноколесо   хруст   
988
1
1
В Кировском районе Петербурга автомобилист пытался опередить паря на моноколесе, но при перестроении задел его. Водитель попытался уехать с места ДТП, но был задержан росгвардейцами.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   моноколесо   хруст   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Александр 3 часа назад
Задолбали эти психи на дорогах! Моноколёса эти! Ну не место тебе на проезжей части, баклан!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 7)
3k
americos 2 минуты назад
Произносится голосом Геши Козадоева

-Прочь с дороги щенок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
BiZ Полчаса назад
интересно, изобретут ли и когда такие же приблуды совсем без колес?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Кот Баюн Полчаса назад
мечта многих автолюбителей сбылась :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Джон Уик Час назад
Не фига себе самоубийца на одном колесе.
50 км на одном колесе. Этот обосраться как быстро.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Бляяяястяще! Час назад
Не, четырехколесный, конечно, поступил как мудак, но какого буя одноколесный едет по центру полосы?
Метр правее и все бы спокойно разъехались.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
МихА 2 часа назад
Прежде чем наводнять рынок электросамокатами и моноколёсами должны были сделать для них велодорожки... Получается так, что им негде ездить, ОНИ всех раздражают и пешеходов на тротуарах и авто на дорогах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
ron 2 часа назад
Было подобное видео из США, где водитель вильнул в сторону мотоциклиста и вышиб его с дороги в заросли кукурузы. Суд посчитал этот маневр умышленным покушением на убийство и влепил водиле 17 лет.
Не знаю, возможно, многовато.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
360
Сергей Добров 2 часа назад
Монохруст
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
86k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Заголовок должен быть - гей на колесе подставил водителя авто
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Fat Lynx 2 часа назад
Ну хоть какой-то экип... уже плюс. Жаль коробочника на кол не посадят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

361098



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Логика, ты это, давай, до свидания
Логика, ты это, давай, до свидания
25 коротких фактов о фильме "Бриллиантовая рука"
25 коротких фактов о фильме "Бриллиантовая рука"
Набирающие популярность в сообществах
Тарелка вкусной солянки
Тарелка вкусной солянки
Женщина отомстила неверному мужу, вложив его коллекцию в ремонт
Женщина отомстила неверному мужу, вложив его коллекцию в ремонт
Защищенный мини-смартфон KingKong Mini 3
Защищенный мини-смартфон KingKong Mini 3
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хорошая сказка

Лучшие демотиваторы
Управляющая компания объясняет суммы в платёжках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#картинки#автомир#Приколы#дтп#СССР#красота#неожиданно
#Юмор#интересно#интересное#автомобили#в мире#подборка#забавно#авто аварии#Еда#ретро
#животные#Прикол#люди#фотографии#дети#аварии#кино#природа#истории#сарказм
Нам песня строить и жить, и мобилизоваться помогает? Нам песня строить и жить, и мобилизоваться помогает? В Сызрани два быстрых мотоциклиста отправились на больничную койку В Сызрани два быстрых мотоциклиста отправились на больничную койку В Абакане подросток на питбайке влетел во внедорожник и получил от водителя пощёчину В Абакане подросток на питбайке влетел во внедорожник и получил от водителя пощёчину Жёсткое ДТП с участием мотоциклиста в Ивановской области Жёсткое ДТП с участием мотоциклиста в Ивановской области Авария дня. Жёсткое ДТП с мотоциклистом в Московской области Авария дня. Жёсткое ДТП с мотоциклистом в Московской области В Волгограде бесправник закрыл мотосезон и отправился отдыхать на больничную койку В Волгограде бесправник закрыл мотосезон и отправился отдыхать на больничную койку

На что жалуетесь?

Вернуться