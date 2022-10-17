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Столкновение на дороге с односторонним движением из Ростова-на-Дону

Столкновение на дороге с односторонним движением из Ростова-на-Дону

Автор:
17 октября 2022 13:03
Сообщество : Аварии
Метки: Honda   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   одностороннее движение   
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Водитель "Цивика" повернул налево с правого ряда и совершил столкновение с попутной "ГАЗелью".

Источник:

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Метки: Honda   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   одностороннее движение   
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2  комментария
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44k
Соломей 38 минут назад
Платное обучение. Дорого.
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5k
Administrator 43 минуты назад
все хороши
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Олег

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