Столкновение на дороге с односторонним движением из Ростова-на-Дону

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Водитель "Цивика" повернул налево с правого ряда и совершил столкновение с попутной "ГАЗелью".
Источник:
АНТИФИШКИ
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