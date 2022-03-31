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Под Дзержинском 37-летний водитель на автомобиле Honda CR-V оказался на встречной полосе, избегая контакта с попутными авто, и столкнулся с ГАЗелью. Три человека получили травмы.
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В кабине ГАЗели находились двое мужчин. Водитель 1954 г.р. был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом грудной клетки и мягких тканей голени.
Пассажир грузовика также пострадал и был доставлен в больницу. У него сотрясение головного мозга, ЗЧМТ, ушибленная рана в области шеи, ушиб стопы и мягких тканей лица. Госпитализация молодому человеку 2001 г.р. не понадобилась.
Пассажир грузовика также пострадал и был доставлен в больницу. У него сотрясение головного мозга, ЗЧМТ, ушибленная рана в области шеи, ушиб стопы и мягких тканей лица. Госпитализация молодому человеку 2001 г.р. не понадобилась.
Источник:
АНТИФИШКИ
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