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Авария дня. Уход от столкновения на встречку в Нижегородской области

Авария дня. Уход от столкновения на встречку в Нижегородской области (6 фото + 1 видео)

Автор:
31 марта 2022 12:47
Сообщество : Аварии
Метки: Honda   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   
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Под Дзержинском 37-летний водитель на автомобиле Honda CR-V оказался на встречной полосе, избегая контакта с попутными авто, и столкнулся с ГАЗелью. Три человека получили травмы.
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Источник:

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Метки: Honda   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   
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12  комментариев
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6k
Максим 2 часа назад
Ублюдок, вот что в голове? Удар в своей полосе обошелся бы бамперами и капотом. А тут готов просто убить людей. Мастер маневров.
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31k
a.fey 13 минут назад
Тормоза придумали трусы! А выбирая, между въехать в попутный грузовик или уйти на обочину, он почему то выбрал вписдячиться во встречный крсзовик.
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882
олег 13 минут назад
С грузовиком реальный [мат] случился от столкновения .если бы что-то равнозначное было вместо cr-v,была бы братская могила.
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8k
Vlad 20 минут назад
Мое предположение, что праворукий хонда, если-бы слева руль был, то увидел бы газель на встречке, и совершил бы другой маневр.
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4k
Сергей С Полчаса назад
куда летел. Даже тормозить не пытался. Ну или хотябы в сугроб бы на обочену уходил тогда
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20k
BiZ 48 минут назад
отличный выбор
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195
eutace Час назад
реклама хонды
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427
Виктор Глущенко Час назад
Номер соответствует водятлу - УО - умственно отсталый .
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44k
dima423 2 часа назад
ой дебииииил...
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pinbalist 2 часа назад
В телефон залипал что ли? Там же с самого начала ситуация считывалась и времени уйти вправо было достаточно. И из чего сделан кузов газели? О_о
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1k
Дмитрий 2 часа назад
Досадно, когда такие выживают.
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Олег

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