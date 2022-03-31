В кабине ГАЗели находились двое мужчин. Водитель 1954 г.р. был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом грудной клетки и мягких тканей голени. Пассажир грузовика также пострадал и был доставлен в больницу. У него сотрясение головного мозга, ЗЧМТ, ушибленная рана в области шеи, ушиб стопы и мягких тканей лица. Госпитализация молодому человеку 2001 г.р. не понадобилась.

2022-03-31T12:47:15+03:00