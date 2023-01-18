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«Голос выключен»: столкновение в Самарской области

«Голос выключен»: столкновение в Самарской области

Автор:
18 января 2023 13:06
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
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В посёлке городского типа Суходол водитель автомобиля с регистратором столкнулся с "Грантой", которая выехала ему наперерез.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
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11  комментариев
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24k
Павел Плеханов 4 часа назад
"Помеха справа" - не, не слышал.
Знаков я не увидел ни у рега, ни у выезжающего. Значит перекрёсток равнозначный, т.е. рег был обязан уступить выезжающему.
Это при условии, что справа не прилегающая территория и не грунтовка. Но этого по видео не определить.
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8k
Мариус 2 часа назад
Не совсем понял... помеху справа уже отменили?
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12k
Ivan 2 часа назад
Знаков приоритета нет. А то, что Пушкина прямая, главной ее не делает. По моему так.
https://goo.gl/maps/NSswvxAMKteAuM4Q7https://goo.gl/maps/NSswvxAMKteAuM4Q7
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20k
nobody® 4 часа назад
Голос выключен - это прям у водилы, чтобы не матерился? Или регистратор как-то режет частоты голоса? Другие звуки-скрипы записались.
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10k
Евгений 4 часа назад
По такой дороге, 50км/ч. Не удивительно, что этим кончилось. Он, похоже, даже на дорогу не смотрел. Тормозить даже не пытался. И даже то, что по всем правилам он прав, машина от этого, целее не станет.
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