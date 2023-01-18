«Голос выключен»: столкновение в Самарской области

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В посёлке городского типа Суходол водитель автомобиля с регистратором столкнулся с "Грантой", которая выехала ему наперерез.
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп не уступил
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Знаков я не увидел ни у рега, ни у выезжающего. Значит перекрёсток равнозначный, т.е. рег был обязан уступить выезжающему.
Это при условии, что справа не прилегающая территория и не грунтовка. Но этого по видео не определить.
https://goo.gl/maps/NSswvxAMKteAuM4Q7https://goo.gl/maps/NSswvxAMKteAuM4Q7