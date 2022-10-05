Не самый удобный выезд из частного дома на дорогу

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ДТП произошло в посёлке Шапки, в Тосненском районе Ленинградской области. Автомобилистка на "Сузуки" выезжала из ворот частного дома и столкнулась с автомобилем с регистратором.
"Виновница данной аварии умудрилась покинуть место ДТП что бы "развернуться". ДПС на это закрыли глаза и выписали виновнице дтп штраф в 500р."
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Suzuki аварии авто авто аварии видео дтп женщина за рулем
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