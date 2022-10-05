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Не самый удобный выезд из частного дома на дорогу

Не самый удобный выезд из частного дома на дорогу

Автор:
05 октября 2022 13:48
Сообщество : Аварии
Метки: Suzuki   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   
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ДТП произошло в посёлке Шапки, в Тосненском районе Ленинградской области. Автомобилистка на "Сузуки" выезжала из ворот частного дома и столкнулась с автомобилем с регистратором.

Источник:

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Метки: Suzuki   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   
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23  комментария
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Lex Lem 4 часа назад
Акуенный выезд, зачёт! До первого трупа будут так выезжать.
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552
makser75-75 8 минут назад
А никого не смутило, что автомобиль выезжающий из ворот пересекает сплошные линии, что категорически запрещено и штрафуется?
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3k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 16 минут назад
Мне одному показалось что водитель с регистратором затупил? Можно было успеть затормозить или в крайнем случае уйти влево. Когда едешь по поселку надо быть готовым ко всему, могут выбежать дети, собаки, велосипедисты, самокатчики.
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16k
Роберт Шекли 19 минут назад
В данном случае, лучше сделать, чтобы ворота открывались внутрь
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6k
Marlboro Полчаса назад
Хорошо что ворота не открываются на пол дороги :)
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2k
Яков 37 минут назад
Просто от жадности прихапал себе часть обочины, а утопить гараж внутрь участка жаба душила.
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5k
slesarnick 2 часа назад
9300 руб. Вроде дорого, но, вроде бы и нет...
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31k
FAITER 2 часа назад
Это как построить отель на первой линии... а потом удивляются почему во время шторма волны на второй этаж стучаться...))))
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44
tixis1c 2 часа назад
Если ворота никак не открыть до забора, можно зеркала поставить, сам видел, на выезде ставят сферические зеркала, по ним все видно что на дороге происходит.
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19k
nobody® 2 часа назад
ворота распахивать до забора, а не перпендикулярно ему
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43k
Карандаш 3 часа назад
Похоже о раздвижных воротах там ни кто не слышал.
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4k
SandMANn 3 часа назад
Бинго!
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11k
Dihydrogen Monoxide 3 часа назад
а ведь достаточно сделать одну воротину распашной и тогда и дорогу будет видно и с дороги будет видно выезжающего.
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35k
Опаньки 3 часа назад
жаль он еще пару метров под лишение не проехал вперед...
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86k
parallax 4 часа назад
Камикадзе. Мог бы и на зеркало напротив раскошелится.
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49k
dima423 4 часа назад
прям русская рулетка))
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3k
Трям 4 часа назад
Если за рулем песда...
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