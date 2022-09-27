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В Костроме таксист сбил семью с младенцем в коляске

В Костроме таксист сбил семью с младенцем в коляске

Автор:
27 сентября 2022 13:39
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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52-летний водитель такси «Шкода», поворачивая налево на регулируемом перекрёстке, совершил наезд на пешеходов – молодую семью с коляской.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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14  комментариев
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13
Нардеп 7 часов назад
Ставлю на черное!
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−20
Andrey 9 минут назад
бить,долго,ногами по лицу !
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126k
Аааа 3 часа назад
очередной слезший с осла залип в телефоне
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10k
*Сергей* 5 часов назад
Я вообще не понял что он хотел сделать. Поведение абсолютно не логичное и неадекватное.
Единственное логичное объяснение его траектории в том что он целился в эту семью...
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1k
Ян 6 часов назад
Вот это манёвр!
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3k
Илья 6 часов назад
Хотел развернуться потом передумал? Хотя вряд ли он думал, так думать явно нечем.
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22k
Serg2001 6 часов назад
Он там укуренный что ли?.. Мало того, что встречку не пропустил, так он еще и на полосу встречного движения выруливал. Явно с сознанием что-то не то.
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15k
Александр 7 часов назад
Идиотина
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 7 часов назад
Вот же мудило!
Он, похоже, на встечку выруливал ко всему прочему.
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Олег

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