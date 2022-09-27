В Костроме таксист сбил семью с младенцем в коляске

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52-летний водитель такси «Шкода», поворачивая налево на регулируемом перекрёстке, совершил наезд на пешеходов – молодую семью с коляской.
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Пешеходам назначили амбулаторное лечение, а их ребёнок, который был в коляске, не пострадал.
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АНТИФИШКИ
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Единственное логичное объяснение его траектории в том что он целился в эту семью...
Он, похоже, на встечку выруливал ко всему прочему.