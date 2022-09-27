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«Меня заблокировал водитель, помогите»: осенняя истерика пассажирки такси

«Меня заблокировал водитель, помогите»: осенняя истерика пассажирки такси

Автор:
27 сентября 2022 09:09
Метки: авто   видео   конфликт в такси   конфликт с пассажиром   пассажирка такси   такси   таксист   
1366
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Таксист отказался везти неадекватную пассажирку, которую он забрал у отеля в Москве. Женщина даже не смогла открыть дверь и заявила, что её удерживают.

Источник:

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Метки: авто   видео   конфликт в такси   конфликт с пассажиром   пассажирка такси   такси   таксист   
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20  комментариев
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8k
Tamdima 2 часа назад
Проститутку в отеле чем то обкормили!
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51k
smakido 13 минут назад
Вот как после всего этого водителю продолжать свою работу на дорогах огромного мегаполиса с сотнями тысяч автомобилей?!
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283
Dima Udo 14 минут назад
Какая она же СТРАШНАЯ!
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673
Антошка 15 минут назад
Нипонял, а где "Мразь!" ))
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302
Ринат Фамутдинов 20 минут назад
Таких ...лядей масса! Иду с работы время 7 утра и переход по мосту. Я вообще-то инвалид слегка (нога) и впереди идет бабс с весом больше 100 (она) и тащит тележку наверное такого же веса... Увидев меня начинает орать:"...ли раззявился, нет чтобы мне помочь!" Продолжение одни точки... Следом за мной шли 2 парня, ну она на них орать и... парняга сходу ей влепил хорошую плюху!!! Махом замолчала, остановилась и молчала как рыба!
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33
Федор Шелепа 23 минуты назад
на фронт шмару
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−46
Дмитрий Егоров Полчаса назад
Да уж...
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−87
Сигизмунд Лазаревич 39 минут назад
осень... у мразей обострение
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70k
Доктор Джонс 48 минут назад
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763
Олеся К 56 минут назад
дура тупорылая
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6k
tamin Час назад
Да потому что это конечная точка. Люди(окей, я лично) не доверяют таксистам окончательно.
1. Каждое утро сцука новость. Водитель такси разбился, водитель такси уснул, агрегаторы начинают платить забсмерть пассажирки... Это же дно. Т.е. те, кто должен быть сааакамым аккуратным проф. Водителем просто убивают граждан. Половина еле разговаривает, ездят как хотят, правила не для них. Так они еще и агрессивными стали. Дно.
2. Таксисты в 99% случаев не знают о понятии клиентский сервис. Что правилами вежливости надо открыть девушке дверь, что мыться надо хотя бы раз в день. Что не надо быть на дороге Шумахером так, что хочется блевать. Они врубают свою музыку и зачастую это не нейтральная спокойная а какой-нибудь унц унц чтобы водила не заснул... Постоянная агрессия.
3. Цены. Вы епты кто? За получасовую поездку 800 рублей? А в плохое время 1200? На экономе? Да пошли вы н... Извозчики.
Поэтому теперь я сажусь в такси и весь на взводе. Как и остальные пассажиры. Вот и результат. Хотя барышня слегка не в себе.
Зы. Очень правильная реакция от москвичей на такси. Народ перестает ими пользоваться. Раньше я ездил 3-4 раза в неделю. Сейчас дай бог 1 раз в 2 недели. Потому что беспредел. А потом тьфу тьфу беспилотники поедут да таксистов на фронт призовут. И я буду счастлив. Хоть Москва вздохнет без этих десятков тысяч таксюг
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2k
Инквизитор РФ Час назад
С надутыми губами у всех писец с мозгом?
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19k
ЦСКА Час назад
Астана, Бишкек или Душанбе??
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871
raael13 2 часа назад
А в приложение агрегатора нет рейтинга пассажиров ? Это облегчило бы жизнь водителей.
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27k
Levyathan 2 часа назад
Можно вывезти девушку из деревни, но деревню из девушки, особенно если это татарка-в принципе невозможно.
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1k
Алек Сандр 2 часа назад
щщщурка, не???
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1k
Колдурас 2 часа назад
Психическая,а ведь возможно кто то её [мат]!
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6k
rutt 2 часа назад
Осень она такая)
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4k
Димка Смола/67 2 часа назад
Позорище !!!
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