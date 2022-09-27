«Меня заблокировал водитель, помогите»: осенняя истерика пассажирки такси

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Таксист отказался везти неадекватную пассажирку, которую он забрал у отеля в Москве. Женщина даже не смогла открыть дверь и заявила, что её удерживают.
"24 сентября я приехал на заказ к отелю "Пальмира", остановился у шлагбаума и поставил статус "на месте". Пассажирка, сев в машину, сразу же начала кричать на меня. По её мнению я должен был, каким-то неведомым образом просочится за шлагбаум ко входу, от которого, к слову, идти метров 10. Опыт общения с подобными людьми подсказал мне, что поездка с этим пассажиром не предвещает ничего хорошего, и я отказался её везти. Как показало дальнейшее развитие событий моё решение было правильным. Услышав отказ пассажирка пришла в ярость, отменила заказ, отказалась покидать машину и сообщила мне что позвонит неким людям, которые свершат со мной некий акт возмездия, который меня не обрадует. В первую очередь я связался со службой поддержки сервиса. Вместе с агентом поддержки по громкой связи, мы пытались вразумить разбушевавшуюся женщину, но ожидаемо наткнулись на стену непонимания. Поняв бесперспективность переговорного процесса, агент поддержки порекомендовал мне вызвать блюстителей законопорядка в лице полиции. Уведомив пользователя о видеофиксации я развернул видеорегистратор в салон и позвонил 112 (дальнейшее развитие событий вы можете увидеть на прикреплённой видеозаписи). Новые обстоятельства развития событий сбавили тон разгоряченной девушки и она начала куда-то звонить. Если честно, то мне кажется что она начала делать вид что куда-то звонит. Через некоторое время пассажирка начала кричать что я её якобы заблокировал в машине. Я думаю это шоу предназначалось для оператора 112 с которым я разговаривал в этот момент, я думаю вы осведомлены что на солярисе нет возможности блокировки дверей. У меня есть подозрения что пассажирка была в состоянии наркотического опьянения (но это не точно). Поскольку пассажирка во всеуслышанье изьявила желание наконец-то покинуть мой автомобиль, я решил ей в этом помочь. Как истинный джентельмен я вышел из машины и открыл даме дверь. К моей полнейшей неожиданности она покинула авто и ушла в неизвестном направлении. Я сообщил об этом сотруднице 112 и отменил вызов полиции."
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Источник:
АНТИФИШКИ
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1. Каждое утро сцука новость. Водитель такси разбился, водитель такси уснул, агрегаторы начинают платить забсмерть пассажирки... Это же дно. Т.е. те, кто должен быть сааакамым аккуратным проф. Водителем просто убивают граждан. Половина еле разговаривает, ездят как хотят, правила не для них. Так они еще и агрессивными стали. Дно.
2. Таксисты в 99% случаев не знают о понятии клиентский сервис. Что правилами вежливости надо открыть девушке дверь, что мыться надо хотя бы раз в день. Что не надо быть на дороге Шумахером так, что хочется блевать. Они врубают свою музыку и зачастую это не нейтральная спокойная а какой-нибудь унц унц чтобы водила не заснул... Постоянная агрессия.
3. Цены. Вы епты кто? За получасовую поездку 800 рублей? А в плохое время 1200? На экономе? Да пошли вы н... Извозчики.
Поэтому теперь я сажусь в такси и весь на взводе. Как и остальные пассажиры. Вот и результат. Хотя барышня слегка не в себе.
Зы. Очень правильная реакция от москвичей на такси. Народ перестает ими пользоваться. Раньше я ездил 3-4 раза в неделю. Сейчас дай бог 1 раз в 2 недели. Потому что беспредел. А потом тьфу тьфу беспилотники поедут да таксистов на фронт призовут. И я буду счастлив. Хоть Москва вздохнет без этих десятков тысяч таксюг