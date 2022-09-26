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В Бийске около трамвайных путей автобус сбил переходившую дорогу девушку

В Бийске около трамвайных путей автобус сбил переходившую дорогу девушку

Автор:
26 сентября 2022 11:45
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автобус   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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Девушка переходила дорогу по трамвайным путям и посмотрела только в одну сторону. Проезжающий автобус задел её боковым зеркалом.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автобус   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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14  комментариев
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48k
dima423 2 часа назад
она думала что там одностороннее чтоль? или просто тупая?
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49k
Сергей 16 минут назад
остановка трамвая. Водила пазика об этом ничего не слышал?
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3k
vasilykopkov 19 минут назад
Похоже в наушники втыкала - вообще не тормозила. Водитель, к стати, уходил от столкновения но не тормозил, он видимо был уверен что она его видит.
Зеркалом её приложило сильно - могут быть переломы лицевых костей, челюсть и т.п.

PS Перехода там явно нет - нахрена доски лежат через пути?
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17k
Алексей Полчаса назад
Еще потом Airpods из уха выковыривать......
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4k
Эль Кукуй Полчаса назад
Как она вообще до такого возраста дожила?
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5k
Leonid 46 минут назад
Вроде зеркалом приложил
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419
Дро4ер Полоумный 47 минут назад
Норм её приложило, теперь будет всю жизнь в одну сторону смотреть
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3k
Владимир 2 часа назад
не позавидуешь ей
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997
Darki 2 часа назад
Судя по тому как приложилась,может и на стоматологе разориться
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Олег

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