В Бийске около трамвайных путей автобус сбил переходившую дорогу девушку

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Девушка переходила дорогу по трамвайным путям и посмотрела только в одну сторону. Проезжающий автобус задел её боковым зеркалом.
АНТИФИШКИ
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Зеркалом её приложило сильно - могут быть переломы лицевых костей, челюсть и т.п.
PS Перехода там явно нет - нахрена доски лежат через пути?