В Бийске около трамвайных путей автобус сбил переходившую дорогу девушку

Молодые люди, которых надо готовить к самостоятельной жизни

В Архангельске пожилой водитель сбил школьницу с собачкой

В Череповце пьяный водитель «Нексии» сбил мать с дочкой

Неудачная попытка перебежать дорогу на "красный": в Екатеринбурге подросток попал под машину

Дурной пример заразителен: в Сыктывкаре подросток побежал на «красный» за своим товарищем

Беспечные пешеходы и быстрый мотоциклист встретились на регулируемом пешеходном переходе в...