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Monarch Sno-Motor: самый странный снегоход в мире

Monarch Sno-Motor: самый странный снегоход в мире

Автор:
26 сентября 2022 10:15
Сообщество : Автомир
Метки: Monarch   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро техника   снегоход   
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Этот снегоход Monarch Sno-Motor 1938 года считается последним в своем роде, оставшимся на земле, он был полностью восстановлен и теперь находится в 100% рабочем состоянии.
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Источник:

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Метки: Monarch   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро техника   снегоход   
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1  комментарий
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SerGProS Час назад
Люблю спецтехнику
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