Monarch Sno-Motor: самый странный снегоход в мире

Молодые люди, которых надо готовить к самостоятельной жизни

Ретро-снегоход Monarch Sno-Motor 1938 для перевозки древесины и лыжников

80-летний снегоход Bombardier B7, у которого 7 мест и V8

Красивый и редкий мопед о котором мало кто слышал: Kavalier по прозвищу «Оловянный банан»

Gar Wood «Мисс Тахо» — 28-футовая лодка, созданная любителем скорости

Редкий 88-летний дорожный локомотив Super Lion за миллион евро