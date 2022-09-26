Monarch Sno-Motor: самый странный снегоход в мире

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Этот снегоход Monarch Sno-Motor 1938 года считается последним в своем роде, оставшимся на земле, он был полностью восстановлен и теперь находится в 100% рабочем состоянии.
В конце сентября на аукционе Mecum состоятся торги за снегоход Monarch Sno-Motor 1938 года выпуска. Считается, что это единственный сохранившийся экземпляр. От привычных нам современных снегоходов он заметно отличается.
Sno-Motor представляет собой широкую сдвоенную гусеницу спереди, установленную позади неё кабину водителя и прицеп-сани для перевозки людей или до 2,5 тонны груза. В движении поворачиваются сани, то есть задняя часть конструкции.
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Шестицилиндровый двигатель Hercules расположен в отсеке внутри гусеницы. Он развивает 90 лошадиных сил. Доступ к агрегатам обеспечивают две дверцы по бокам. Тяжёлый мотор одновременно обеспечивает и надёжное сцепление ведущей части машины со снегом.
Изначально модель Sno-Motor была разработана по заказу лесной службы США для вывоза древесины. Представленный экземпляр сначала работал на постройке горнолыжного курорта Маунт-Худ, а затем остался на нём и занимался перевозкой и буксировкой лыжников.
Выставленный на продажу снегоход прошёл тщательную реставрацию. Он находится в полностью работоспособном состоянии. Машина преодолевает подъём до 40 градусов и разгоняется до 40 км/ч.
Источник:
АНТИФИШКИ
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