Красивый и редкий мопед о котором мало кто слышал: Kavalier по прозвищу «Оловянный банан»

248
20
В автомобильном мире шестидесятые прозваны «ревущими», из-за обилия мощных V8, зарождения уличных гонок и бурного роста популярности хот-родов. В мире двухколёсного транспорта те славные времена не зря называются стильными шестидесятыми. Вот хотя бы на этот мопед посмотреть – ну разве он не прекрасен?
Сей шедевр называется Express Kavalier, и он настолько редкий, что даже у себя на родине, в Германии о нем мало кто слышал. Лишь знатоки мотоистории и отдельные увлеченные фанатики знают о существовании «Оловянного банана».
Такое забавное прозвище мопед получил за характерную форму штампованных деталей, характерную светлую окраску и обилие хромированного декора. Основным цветом был белый, серебристо-синий и кремовый. Последние два – металлики, и это было в начале шестидесятых.
×
×
Производство «Кавальера» началось в 1960 году немецкой группой компаний Zweirad Union, объединившей в себе мотоциклетную марку Victoria, бывший механический завод Express Werke AG и мотоциклетное подразделение DKW. В 1965 году выпуск прекратился.
В зависимости от конкретного производителя мопед мог называться Victoria Typ 115, собственно этот Express Kavalier 115 и DKW Hummel 115. Последний чаще всего красили в тёмный баклажановый цвет со сложным названием «рыбно-серебристый антрацит».
Независимо от места производства, технически все машины были одинаковы. Одноцилиндровый двухтактный мотор объемом 48 см3 способен развить мощность в 2 лошадиных силы. Мощность передается через трёхдисковое сцепление в масляной ванне на трёхскоростную коробку передач. Приводная цепь спрятана в защитный кожух, что добавляло долговечности как ей самой, так и штанам/юбкам тех, кто на мопеде ездил.
Кстати, еще о моторе. Красота потребовала жертв, двигатель закрыли стильным хромированным колпаком, поэтому пришлось делать принудительное охлаждение, иначе он быстро перегревался. Расход топлива по паспорту 1.6 литра на сотню, в реальности, думаю, на пару сотен грамм больше.
Рама полностью сделана из штампованных деталей. Амортизаторы в подвеске делали поездки на «Кавальере» комфортными даже на дорогах с посредственным покрытием.
Максимальная скорость правда невелика, всего 40 км/час, но куда на нем спешить-то? Наоборот, хочется остановиться, слезть с мопеда, присесть рядом с ним на траву и просто им любоваться, грустно вздыхая – да, умели когда-то делать красивые вещи.
Собственно, последние три десятка лет «Кавальер» и служил декором в одном из кафе. По прямому техническому назначению его не использовали. Любопытно, что находится он в США, куда такие мопеды никогда официально не поставляли. Впрочем, и в самой Европе их остались единицы, поэтому, когда владелец «Кавальера» выставил своё сокровище на аукцион bring-a-trailer, отбоя от желающих его купить не было.
Неудивительно что цена взлетела до небес, превысив $35 тысяч, но даже этого оказалось мало. Участникам аукциона не удалось достичь ценового резерва, поэтому остается лишь гадать, сколько же владелец хочет за свой мопед. Я думаю – не меньше $50 000, а как считаете вы.
Источник:
Ссылки по теме:
- Малоизвестный грузовик знаменитой марки Packard
- Автомобили, официально признанные частью истории США
- Полностью восстановленный экскурсионный автобус Kenworth 1937 года
- Редкий 88-летний дорожный локомотив Super Lion за миллион евро
- Packard Hawk — жемчужина классической американской автомобильной промышленности, которую забыли
16
Понравилось16
Новости партнёров