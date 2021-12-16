Красивый и редкий мопед о котором мало кто слышал: Kavalier по прозвищу «Оловянный банан»

Собственно, последние три десятка лет «Кавальер» и служил декором в одном из кафе. По прямому техническому назначению его не использовали. Любопытно, что находится он в США, куда такие мопеды никогда официально не поставляли. Впрочем, и в самой Европе их остались единицы, поэтому, когда владелец «Кавальера» выставил своё сокровище на аукцион bring-a-trailer, отбоя от желающих его купить не было.