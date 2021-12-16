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Красивый и редкий мопед о котором мало кто слышал: Kavalier по прозвищу «Оловянный банан»

Красивый и редкий мопед о котором мало кто слышал: Kavalier по прозвищу «Оловянный банан» (20 фото)

Автор:
16 декабря 2021 08:24
Сообщество : Мото
Метки: Express Kavalier   авто   автомир   автомобили   мопед   олдтаймер   ретро техника   
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В автомобильном мире шестидесятые прозваны «ревущими», из-за обилия мощных V8, зарождения уличных гонок и бурного роста популярности хот-родов. В мире двухколёсного транспорта те славные времена не зря называются стильными шестидесятыми. Вот хотя бы на этот мопед посмотреть – ну разве он не прекрасен?
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Метки: Express Kavalier   авто   автомир   автомобили   мопед   олдтаймер   ретро техника   
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Александр Зотов 10 минут назад
прикольный
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