80-летний снегоход Bombardier B7, у которого 7 мест и V8

По словам продавца, первоначально снегоход приобрели для перевозки туристов на горнолыжном курорте. Через несколько лет машину выкупил музей, в котором Bombardier B7 провел всю оставшуюся жизнь. Некоторое время назад снегоход прошел глубокую реставрацию, в ходе которой модели восстановили кузов и салон, а также отреставрировали двигатель. В результате работ машина полностью исправна и готова к эксплуатации.