80-летний снегоход Bombardier B7, у которого 7 мест и V8

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Этот снегоход 1941 года оснащен двигателем V8 и может перевозить до семи человек. Через несколько дней он будет выставлен на аукцион Bonhams в США.
Снегоход Bombardier B7, построенный во времена Второй мировой войны. За семиместное транспортное средство с двигателем V8 продавец планирует выручить до 40 000 долларов (примерно три миллиона рублей по текущему курсу).
Bombardier B7 стал одним из первых снегоходов, построенных основателем канадской компании, Жаном-Арманом Бомбардье. Точная дата создания этого экземпляра неизвестна. Однако специалисты ориентируются на модель двигателя, которым оборудована машина. В движение снегоход приводит Ford flathead V8 объемом 3,6 литра, которым Bombardier B7 оснащали с 1941 года. Мощность агрегата, работающего в паре с трехступенчатой «механикой», составляет 90 лошадиных сил.
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Bombardier B7 вмещает семь пассажиров. Чтобы уменьшить давление на снежное покрытие кузов снегохода выполнили из дерева. Машина оборудована съемными передними лыжами, которые в летний период меняли на колеса. Кроме того, снегоход оснащен двумя передними фарами и системой отопления салона.
По словам продавца, первоначально снегоход приобрели для перевозки туристов на горнолыжном курорте. Через несколько лет машину выкупил музей, в котором Bombardier B7 провел всю оставшуюся жизнь. Некоторое время назад снегоход прошел глубокую реставрацию, в ходе которой модели восстановили кузов и салон, а также отреставрировали двигатель. В результате работ машина полностью исправна и готова к эксплуатации.
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