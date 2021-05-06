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80-летний снегоход Bombardier B7, у которого 7 мест и V8

80-летний снегоход Bombardier B7, у которого 7 мест и V8 (10 фото)

Автор:
06 мая 2021 15:01
Сообщество : Автомир
Метки: Bombardier   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   ретро техника   снегоход   
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Этот снегоход 1941 года оснащен двигателем V8 и может перевозить до семи человек. Через несколько дней он будет выставлен на аукцион Bonhams в США.
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Метки: Bombardier   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   ретро техника   снегоход   
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