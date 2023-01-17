В центре Салехарда школьница чудом не оказалась под колёсами автобуса

329
1
1
На улице Ямальской 12-летняя девочка в неустановленном месте перескочила через сугроб, не посмотрев по сторонам, и ударилась о переднюю часть автобуса.
Водитель общественного транспорта пытался тормозить, но столкновения с девочкой избежать не удалось.
Источник:
Шестиклассницу доставили в больницу. Видимых травм у неё нет, однако врачи подозревают сотрясение мозга.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Бийске водитель автобуса на «зебре» сбил школьницу
- Куда же ты, девочка! Наезд на ребёнка во Владивостоке
- Куда же ты, девочка! Автомобилистка на «Матизе» переехала ребёнка в Севастополе
- Скорость небольшая, но без травм не обошлось: наезд на мальчика в Екатеринбурге
- Авария дня. В Нижегородской области молодой водитель сбил сразу четверых детей
Новости партнёров