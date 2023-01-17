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В центре Салехарда школьница чудом не оказалась под колёсами автобуса

В центре Салехарда школьница чудом не оказалась под колёсами автобуса

Автор:
17 января 2023 13:38
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   автобус   везение   видео   дети   дтп   пешехода сбили   
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На улице Ямальской 12-летняя девочка в неустановленном месте перескочила через сугроб, не посмотрев по сторонам, и ударилась о переднюю часть автобуса.

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Метки: аварии   авто   автобус   везение   видео   дети   дтп   пешехода сбили   
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9  комментариев
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32k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Телефон жеж важнее.. Бедный водитель (
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Павел Бреусов 22 минуты назад
Нечнму там сотрясаться, кость там а не мозг.
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12k
Ivan 54 минуты назад
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3k
ОлегМ Час назад
Так она потом и под легковую попыталась попасть.
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21k
homerchik 2 часа назад
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51k
dima423 2 часа назад
да какое сотрясение мозга, откуда он там?)
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43
бирюлиК dima423 Полчаса назад
Да полюбас подзатыльник отхватила
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27k
Юрьевич 2 часа назад
Водитель автобуса молодец. Догнал ребёнка и наверное вызвал скорую. 99% граждан, видя, что ребёнок убежал с места ДТП поехали бы дальше.
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Олег

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