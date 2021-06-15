Заброшенный автосалон LADA во Франции спустя четыре года

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Фотографии заброшенного автосалона LADA во Франции появились в сети четыре года назад. Блогер Ярослав Левашов решил проверить, что стало с автомоблями спустя несколько лет.
На тот момент в закрытом автосалоне обнаружили более десятка моделей «АвтоВАЗа» разных лет выпуска. В последние годы работы здание принадлежало частному коллекционеру.
Спустя четыре года Ярослав Левашов решил посмотреть, как в настоящее время выглядят заброшенные отечественные автомобили. Большую часть экспонатов представляют ВАЗ-2109 и 2110, а также модели Niva, которые гниют под открытым небом. У всех машин не хватает запчастей. К примеру, у автомобилей отсутствуют решетки радиаторов, лючки бензобаков, рули и двигатели. Есть даже один сгоревший экземпляр.
Спустя четыре года Ярослав Левашов решил посмотреть, как в настоящее время выглядят заброшенные отечественные автомобили. Большую часть экспонатов представляют ВАЗ-2109 и 2110, а также модели Niva, которые гниют под открытым небом. У всех машин не хватает запчастей. К примеру, у автомобилей отсутствуют решетки радиаторов, лючки бензобаков, рули и двигатели. Есть даже один сгоревший экземпляр.
Чуть больше повезло автомобилям, которые оставили под крышей здания. Однако даже в среднем состоянии нет ни одной Lada. В завершение своего обзора блогер сделал вывод, что за прошедшие четыре года ситуация в заброшенном автосалоне не изменилась в лучшую сторону. Бывший дилерский центр представляет собой обычное кладбище мертвых автомобилей.
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Метки: автосалон ваз коллекция автомобилей лада франция
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