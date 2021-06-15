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Заброшенный автосалон LADA во Франции спустя четыре года

Заброшенный автосалон LADA во Франции спустя четыре года (2 фото + 1 видео)

Автор:
15 июня 2021 15:05
Сообщество : Автомир
Метки: автосалон   ваз   коллекция автомобилей   лада   франция   
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Фотографии заброшенного автосалона LADA во Франции появились в сети четыре года назад. Блогер Ярослав Левашов решил проверить, что стало с автомоблями спустя несколько лет.

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Метки: автосалон   ваз   коллекция автомобилей   лада   франция   
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45
Alexander Smolenkov Час назад
Что мертво- умереть не может...
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Lesha86 2 часа назад
А если бы посмотрели видео, то никакой это не салон, а просто коллекция чья-то.
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160
-♛- 2 часа назад
у каждого свои причуды....
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