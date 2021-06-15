Заброшенный автосалон LADA во Франции спустя четыре года

На тот момент в закрытом автосалоне обнаружили более десятка моделей «АвтоВАЗа» разных лет выпуска. В последние годы работы здание принадлежало частному коллекционеру.



Спустя четыре года Ярослав Левашов решил посмотреть, как в настоящее время выглядят заброшенные отечественные автомобили. Большую часть экспонатов представляют ВАЗ-2109 и 2110, а также модели Niva, которые гниют под открытым небом. У всех машин не хватает запчастей. К примеру, у автомобилей отсутствуют решетки радиаторов, лючки бензобаков, рули и двигатели. Есть даже один сгоревший экземпляр.