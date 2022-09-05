Находка в голландском сарае: исторически значимый Jaguar E-Type 2+2

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Оригинальный Jaguar E-Type многими считается самым красивым автомобилем из когда-либо созданных. Он предлагался в трех сериях в трех разных кузовах: родстер (кабриолет), купе и купе 2+2.
В сарае в Нидерландах нашёлся разобранный Jaguar E-Type 2+2. Оказалось, что это первый экземпляр модели с левым рулём и вообще один из первых серийных четырёхместных E-Type. Сейчас машина продаётся за 40 000 евро.
Культовый Jaguar E-Type пошёл в серию в 1961 году. Пять лет спустя в продажу поступила версия 2+2. Её кузов на 229 миллиметров длиннее за счёт иных углов установки стёкол выше крыша. Доработки позволили расположить в салоне второй ряд сидений для детей.
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Найденный автомобиль сделан в самом конце 1965 года. Его представлял в США сам сэр Уильям Лайонс, после чего машина была продана первому владельцу. С годами и сменами владельцев историческое значение этого купе было забыто.
Недавно благодаря исследованию VIN-кода истинная история автомобиля получила огласку. Много лет Jaguar E-Type 2+2 провёл в обычном сарае в Нидерландах в частично восстановленном и разобранном состоянии. Сообщается, что машина комплектна, а её основные агрегаты не менялись с конвейера.
Источник:
АНТИФИШКИ
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