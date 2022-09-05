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Находка в голландском сарае: исторически значимый Jaguar E-Type 2+2

Находка в голландском сарае: исторически значимый Jaguar E-Type 2+2

Автор:
05 сентября 2022 15:08
Сообщество : Автомир
Метки: Barn Find   E-Type   Jaguar   Jaguar E-Type   авто   автомир   автомобили   
430
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Оригинальный Jaguar E-Type многими считается самым красивым автомобилем из когда-либо созданных. Он предлагался в трех сериях в трех разных кузовах: родстер (кабриолет), купе и купе 2+2.
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Источник:

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Метки: Barn Find   E-Type   Jaguar   Jaguar E-Type   авто   автомир   автомобили   
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3  комментария
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11k
Alex Djeff 5 часов назад
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Трям 4 часа назад
Не знаю, что в этом запорожце красивого... такие малыши в детсаду рисуют. Вчера кстати про такой же, только праворукий передача была, там его отреставрировали - все равно некрасивое говно
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