60-летний Aston Martin DB4 простоял в сарае три десятилетия и теперь ищет нового владельца

162
9
Старый Aston Martin DB4 1962 года выставили на продажу после трех десятилетий забвения в сарае недалеко от Нью-Йорка.
На eBay выставили Aston Martin DB4 1962 года выпуска. Последние 30 лет машина провела заброшенной в обычном сарае. Владелец просит за купе 325 000 долларов.
Нынешний владелец получил эту машину от своего босса в качестве оплаты за ремонт другого его автомобиля ещё в 1980-х годах. Он собирался восстановить Aston Martin до идеального состояния, но так и не взялся за это. В результате машина простояла под крышей нетронутой три десятка лет.
×
×
Спорткар сохранил главное: оригинальные шасси, двигатель, кузов и другие узлы. Судя по фотографиям, время изрядно потрепало машину, и ей требуется основательная реставрация. Однако Aston Martin DB4 выглядит почти комплектным, и эксперты предполагают его весьма высокую ценность после реставрации.
DB4 выпускали с 1958 по 1963 год, всего за эти годы изготовили 1204 экземпляра. Рядный шестицилиндровый двигатель объёмом 3,7 литра развивает 243 л.с. На разгон до 60 миль/ч (96 км/ч) двухдверке требуется 9,3 секунды.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Редкий Ferrari выставят на торги: владелец по странной причине припарковал его в гараже на 46 лет
- Найденный в сарае 59-летний Maserati продали за 225 тысяч долларов
- Ржавое сокровище на заднем дворе: Porsche 356A Speedster 1957 года
- Капсула времени: на продажу выставили BMW 1985 года выпуска с пробегом всего 230 километров
- Первый экземпляр переизданного классического Aston Martin DB4 GT
Новости партнёров