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60-летний Aston Martin DB4 простоял в сарае три десятилетия и теперь ищет нового владельца

60-летний Aston Martin DB4 простоял в сарае три десятилетия и теперь ищет нового владельца

Автор:
26 августа 2022 15:04
Сообщество : Автомир
Метки: Aston Martin   Aston Martin DB4   Barn Find   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   олдтаймер   
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Старый Aston Martin DB4 1962 года выставили на продажу после трех десятилетий забвения в сарае недалеко от Нью-Йорка.
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Источник:

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Метки: Aston Martin   Aston Martin DB4   Barn Find   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   олдтаймер   
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1  комментарий
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−74
Thomsen 51 минуту назад
Красавец. Я бы не стал восстанавливать ЛКП до первоначального глянца, а замутил бы крутой рэт-род.
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