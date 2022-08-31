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Популярные модели японской автомобильной компании Toyota: что они означают?

Популярные модели японской автомобильной компании Toyota: что они означают?

Автор:
31 августа 2022 09:31
Сообщество : Автомир
Метки: Toyota   авто   автомир   автомобили   название автомобиля   
688
20
В автомобиле важны не только его характеристики и дизайн. Название для автомобиля играет очень большое значение. Оно должно хорошо звучать на всех языках, легко запоминаться.
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Источник:

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Метки: Toyota   авто   автомир   автомобили   название автомобиля   
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3  комментария
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184
Сергей Полчаса назад
Где крузак
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1k
Егор Полчаса назад
а Auris кто-нибудь знает что означает?
Не хочу особо хвастаться, но все же похвастаюсь....недавно стал обладателем Auris 2007 (первое поколение), 98к пробега, идеальное состояние.
Для меня просто машина мечты
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1k
Сергей Час назад
страшненькие они...
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