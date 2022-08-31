Популярные модели японской автомобильной компании Toyota: что они означают?

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В автомобиле важны не только его характеристики и дизайн. Название для автомобиля играет очень большое значение. Оно должно хорошо звучать на всех языках, легко запоминаться.
Toyota Aristo
Большой заднеприводный седан Toyota Aristo был представлен в октябре 1991 года. Автомобиль позиционировался как высокопроизводительный представительский седан с великолепным дизайном от ателье Джорджетто Джуджаро.
Название машине подобрали соответсвующее. В переводе с греческого слово "aristo" переводится как "лучший". А еще Aristo лучший поставщик на контрактный рынок - легендарных моторов 2JZ!
Название машине подобрали соответсвующее. В переводе с греческого слово "aristo" переводится как "лучший". А еще Aristo лучший поставщик на контрактный рынок - легендарных моторов 2JZ!
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Toyota Alphard
В мае 2002 года на смену Toyota Granvia пришел новый вместительный минивэн - Toyota Alphard. Автомобиль вместимостью 7-8 человек отличался улучшенной отделкой интерьера и весьма недурственными техническими характеристиками. Помимо топового двигателя мощностью 220 л.с. для Alphard были доступны: система полного привода и адаптивная подвеска TEMS.
Новый люксовый минивэн получил свое название в честь звезды Альфард, что находится в созвездии Гидры.
Новый люксовый минивэн получил свое название в честь звезды Альфард, что находится в созвездии Гидры.
Toyota Windom
Представленный в Японии в сентябре 1991 года Toyota Windom представлял собой переднеприводный люксовый седан с мощным 200-сильным мотором V6. Технически Windom являл собой адаптированный под японский рынок Lexus ES.
Свое название автомобиль получил путем комбинации английского слова "win" (победа) и суффикса "-dom". Подразумевалось тем самым, что владельцы этого автомобиля в постоянном выигрыше (так ли это я думаю они напишут в комментариях).
Свое название автомобиль получил путем комбинации английского слова "win" (победа) и суффикса "-dom". Подразумевалось тем самым, что владельцы этого автомобиля в постоянном выигрыше (так ли это я думаю они напишут в комментариях).
Toyota Caldina
Универсал Toyota Caldina был запущен в производство в ноябре 1992 года. По сути это была пятидверная модификация (универсал) популярного среднеразмерного седана Toyota Corona. Caldina первого поколения получила широкую номенклатуру двигателей: от маломощного 1,5-литрового (99 л.с.) до 2-литрового мотора на 175 л.с. Кроме того универсал оснащался системой полного привода, за что особенно полюбился в нашей стране.
Наименование Caldina японские маркетологи получили путем причудливой трансформации итальянского слова "cardinal", что в переводе означает "существенный", "фундаментальный".
Наименование Caldina японские маркетологи получили путем причудливой трансформации итальянского слова "cardinal", что в переводе означает "существенный", "фундаментальный".
Toyota Cresta
Toyota Cresta первого поколения поступила в шоурумы японских дилеров в апреле 1980 года. По технической части Cresta была полностью идентична Toyota Mark II четвертого поколения. Креста позиционировалась как люксовая версия Марк 2, от чего незначительно отличалась от него элементами оформления экстерьера.
В переводе с испанского слово "cresta" имеет множество значений: "гребешок", "хребет" и "герб". Однако в данном случае японцы подразумевали именно "герб".
В переводе с испанского слово "cresta" имеет множество значений: "гребешок", "хребет" и "герб". Однако в данном случае японцы подразумевали именно "герб".
Toyota Avalon
Седан Toyota Avalon был представлен в США в марте 1994 года. Изначально он изготавливался в США и только потом импортировался на внутренний рынок Японии. Авалон базировался на платформе Camry, и оснащался единственным 3-литровым двигателем V6.
Cлово «avalon» происходит от названия мифического острова из Кельтских легенд, где проживали искусные волшебницы. Уж не знаем почему в Тойоте именно так решили назвать этот автомобиль, но Америке он продавался неплохо. В отличие от Японии, где продавалось машина только первого поколения. Видимо потомкам самураев, западные легенды чужды.
Cлово «avalon» происходит от названия мифического острова из Кельтских легенд, где проживали искусные волшебницы. Уж не знаем почему в Тойоте именно так решили назвать этот автомобиль, но Америке он продавался неплохо. В отличие от Японии, где продавалось машина только первого поколения. Видимо потомкам самураев, западные легенды чужды.
Toyota Avensis
Эта машина хорошо знакома нашим автомобилистам — Toyota Avensis. В России продавалась модели всех трех поколений. Авенсис является среднеразмерным автомобилям D класса, который был доступен в кузове седан и универсал. Интересно, что в Японии модель первого поколения не продавалась.
Название Avensis, происходит от французского слова «avancer», что можно перевести как «двигаться вперед», «продвигаться». К сожалению Авенсис продвигался не очень хорошо, вышло всего три поколения, после чего Тойота прекратила выпуск модели.
Название Avensis, происходит от французского слова «avancer», что можно перевести как «двигаться вперед», «продвигаться». К сожалению Авенсис продвигался не очень хорошо, вышло всего три поколения, после чего Тойота прекратила выпуск модели.
Toyota Allion
В декабре 2001 года на смену заслуженной Toyota Carina пришел новый седан Toyota Allion. Он стал заметно больше предшественника: его длина увеличилась на 120 мм, а колесная база на 60 мм, что позволило увеличить внутреннее пространство салона в пользу задних пассажиров. Помимо базового 1,5-литрового мотора мощностью 109 л.с. покупателям предлагался 2-литровый 152-сильный агрегат, работавший в паре с полноприводной трансмиссией.
Свое название автомобиль получил исходя из концепции «all in on» (все в одном), которая подразумевала объединение всех лучших свойств в одном автомобиле.
Свое название автомобиль получил исходя из концепции «all in on» (все в одном), которая подразумевала объединение всех лучших свойств в одном автомобиле.
Toyota Altezza
Впервые Toyota Altezza был представлен в 1998 году и являлся ответом на премиальные спортивные европейские седаны. Само слово Altezza имеет итальянское происхождение и переводиться как «рост» или «величие».
Название получилось удачным, автомобиль имел неплохую популярность у себя на родине. Через два года модельный ряд пополнился моделью Altezza Gita. Название с итальянского переводится как «путешествие» или «экскурсия», весьма удачное и подходящее наименование, учитывая что Гита это универсал.
Название получилось удачным, автомобиль имел неплохую популярность у себя на родине. Через два года модельный ряд пополнился моделью Altezza Gita. Название с итальянского переводится как «путешествие» или «экскурсия», весьма удачное и подходящее наименование, учитывая что Гита это универсал.
Toyota Verossa
В 2001 году всем поклонникам моделей Chaser и Cresta был преподнесен неприятный сюрприз. Тойота объявила, что их любимцы снимаются с производства, а на их место приходит Toyota Verossa. В техническом плане к машине претензий не имелось — она по-прежнему базировалась на проверенном шасси Toyota Mark II. Вопросы вызывал авангардный дизайн, выполненный в стиле итальянской дизайнерской школы.
В коммерческом плане автомобиль провалился, и название Verossa японской фирмой больше не применялось. Между тем особого смысла оно не имело и по сути являлось сочетанием двух итальянских слов: «vero» (правда) и «rosso» (красный).
В коммерческом плане автомобиль провалился, и название Verossa японской фирмой больше не применялось. Между тем особого смысла оно не имело и по сути являлось сочетанием двух итальянских слов: «vero» (правда) и «rosso» (красный).
Toyota Estima
Новый семиместный минивэн Toyota Estima был представлен в мае 1990 года. Автомобиль отличался весьма необычным дизайном типа «вытянутое яйцо» и оригинальной компоновкой. Двигатель Эстимы находился в пределах базы — сразу за передней осью. Столь необычное расположение было вызвано желанием конструкторов вписать машину в налогово выгодные в Японии габариты, сохранив при этом просторный салон.
Название минивэну подобрали со смыслом, видимо имея в виду немалые размеры машины. Образовано оно от английского слова «estimable» (почтенный, достойный уважения).
Название минивэну подобрали со смыслом, видимо имея в виду немалые размеры машины. Образовано оно от английского слова «estimable» (почтенный, достойный уважения).
Toyota MR2
Культовая Toyota MR2 выпускалась с 1984 по 2007 год. При своей совсем небольшой стоимости, этот спортивный автомобиль имел выдающиеся характеристики. Сменив три поколения и уйдя с конвейера более 10 лет назад, MR2 все еще почитаема любителями спортивных машин.
Название MR2 является аббревиатурой английских слов «midship runabout 2-seater», что означает «среднемоторный, небольшой, двухместный». Машина имела среднемоторную компоновку, данная особенность обеспечивала ей феноменальную управляемость.
Название MR2 является аббревиатурой английских слов «midship runabout 2-seater», что означает «среднемоторный, небольшой, двухместный». Машина имела среднемоторную компоновку, данная особенность обеспечивала ей феноменальную управляемость.
Toyota Carina
Toyota Carina ведет свою родословную с 1970 года, и поставлялась во множество стран по всему миру. Автомобиль представлял собой четырехдверный седан со спортивным характером, который был построен на платформе Celica.
Название Carina довольно интересное и имеет латинские корни. Некоторые ошибочно полагают, что машину назвали в честь женского имени Карина (с латинского «нежная», «милая»). На самом деле японцы назвали свою модель в честь созвездия «Киль», что в южном полушарии. Еще более производительная модификация носила наименование Carina ED, аббревиатура которой расшифровывалась как — «exciting dressy», в переводе — «захватывающий и нарядный».
Название Carina довольно интересное и имеет латинские корни. Некоторые ошибочно полагают, что машину назвали в честь женского имени Карина (с латинского «нежная», «милая»). На самом деле японцы назвали свою модель в честь созвездия «Киль», что в южном полушарии. Еще более производительная модификация носила наименование Carina ED, аббревиатура которой расшифровывалась как — «exciting dressy», в переводе — «захватывающий и нарядный».
Toyota Celica
Еще один легендарный спортивный автомобиль, который поделился своим великолепным шасси со множеством других моделей Тойота — это Toyota Celica. Впервые появившись на свет в 1970, модель быстро завоевала любовь и популярность среди автоэнтузастов.
Название Celica происходит от испанского слова «celestial», что можно перевести на как «небесный». В нашей стране, среди поклонников данной модели, разыгрался неслабый спор о том как правильно произносить название этой прекрасной машины: «селика» или «целика». Сами испанцы называют автомобиль не иначе как «селика».
Название Celica происходит от испанского слова «celestial», что можно перевести на как «небесный». В нашей стране, среди поклонников данной модели, разыгрался неслабый спор о том как правильно произносить название этой прекрасной машины: «селика» или «целика». Сами испанцы называют автомобиль не иначе как «селика».
Toyota Corolla
Компактные автомобили Toyota Corolla хорошо известны на нашем рынке и являются самыми массовыми машинами, которые когда-либо выпускала фирма Тойота.
Латинское слово «corolla» хорошо известно биологам, и на русский переводится как «венчик» (кольцо лепестков вокруг центральной части). Под этим названием компания подразумевала образ привлекательного компактного автомобиля.
Латинское слово «corolla» хорошо известно биологам, и на русский переводится как «венчик» (кольцо лепестков вокруг центральной части). Под этим названием компания подразумевала образ привлекательного компактного автомобиля.
Toyota Corsa
Мало кому известно, но машина под названием Corsa появилась в модельном ряду Тойоты гораздо раньше Опеля, еще в далеком 1978 году. Corsa это первый переднеприводный автомобиль японской фирмы. Причем в отличие от господствующей тенденции тех лет, двигатель в Корсе располагался продольно, а не поперечно. В техническом плане автомобиль не представлял собой ничего выдающего. Зато был прост, надежен и относительно недорог.
Слово «corsa» имеет итальянское происхождение, и в переводе означает «гонка».
Слово «corsa» имеет итальянское происхождение, и в переводе означает «гонка».
Toyota Supra
Пожалуй самый известный спортивный автомобиль марки Тойота появился на свет в феврале 1986 года. Автомобиль первого поколения стал дальнейшим развитием модели Celica, выделившейся в отдельную модель.
Впервые после Toyota 2000GT, Supra получила заднеприводное шасси с независимыми подвесками и дисковыми тормозами всех колес. Самый мощный двигатель 7M-GTE объемом в 3-литра развивал 230 л.с., что позволяло Супре разгонятся до 230 км/ч, а первую сотню преодолевать всего за 7 сек.
Происхождение слова «supra» имеет латинский корни и в дословном переводе означает «выше».
Впервые после Toyota 2000GT, Supra получила заднеприводное шасси с независимыми подвесками и дисковыми тормозами всех колес. Самый мощный двигатель 7M-GTE объемом в 3-литра развивал 230 л.с., что позволяло Супре разгонятся до 230 км/ч, а первую сотню преодолевать всего за 7 сек.
Происхождение слова «supra» имеет латинский корни и в дословном переводе означает «выше».
Toyota Prius
Если говорить о глобальных моделях Тойоты, то Prius никому не нужно представлять. Оно и не удивительно, ведь это первый в мире массовый гибридный автомобиль! Впервые появившись в Японии в 1997 году он выпускается и по сей день.
Название автомобиля произошло от латинского слова «prius», что переводится как «первый». Название полностью раскрывает всю суть этой замечательной машины.
Название автомобиля произошло от латинского слова «prius», что переводится как «первый». Название полностью раскрывает всю суть этой замечательной машины.
Toyota RAV 4
Еще один автомобиль имеющий мировую известность — Toyota RAV 4. Впервые появившись в Японии в 1994 году, RAV 4 произвел настоящий фурор. Высокий, мощный и полноприводный, он настолько понравился покупателям, что Тойоте пришлось наращивать заводские мощности, дабы удовлетворить высокий спрос. RAV 4 получил последнее обновление в 2018 году, но популярность его не ослабевает.
Название RAV 4 является аббревиатурой английских слов «recreational active vehicle», что в переводе означает «транспортное средство для активного отдыха». Цифра 4 означает постоянный полный привод.
Название RAV 4 является аббревиатурой английских слов «recreational active vehicle», что в переводе означает «транспортное средство для активного отдыха». Цифра 4 означает постоянный полный привод.
Источник:
АНТИФИШКИ
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