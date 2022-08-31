Популярные модели японской автомобильной компании Toyota: что они означают?

В 2001 году всем поклонникам моделей Chaser и Cresta был преподнесен неприятный сюрприз. Тойота объявила, что их любимцы снимаются с производства, а на их место приходит Toyota Verossa. В техническом плане к машине претензий не имелось — она по-прежнему базировалась на проверенном шасси Toyota Mark II. Вопросы вызывал авангардный дизайн, выполненный в стиле итальянской дизайнерской школы.



В коммерческом плане автомобиль провалился, и название Verossa японской фирмой больше не применялось. Между тем особого смысла оно не имело и по сути являлось сочетанием двух итальянских слов: «vero» (правда) и «rosso» (красный).